Цього слід уникати: речі, які роблять вашу кухню абсолютно не затишною

Кухню часто називають серцем оселі, і вона виконує функцію, яка виходить за рамки простого приготування їжі. Це простір, де можна приймати гостей, вести приємні бесіди з родиною та відпочити.

Важливо, щоб ця частина будинку залишалася затишною і гостинною. Проте є речі, які роблять зворотний ефект, пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Що робить кухню не затишною

Фахівці кажуть, що саме холодне оздоблення на вашій кухні може спричинити цей ненавмисний ефект. Якщо використовувати виключно холодну обробку в кухні, вона може зробити простір непривітним та промисловим.

Отже, що ж таке холодна обробка і чому вона може створювати непривітну атмосферу?

Холодні оздоблення на кухні – це ті, що мають холодні відтінки, як-от хром і нержавіюча сталь, а також тверді поверхні, такі як стільниці, або поверхні, пофарбовані в прохолодні ненасичені кольори, як-от сірий або абсолютно білий. Ці особливості можуть зробити ваш простір нудним і навіть промисловим.

Щоб зрозуміти, чому холодна обробка може зробити кухню непривабливою, ви повинні спочатку зрозуміти різницю між теплими та холодними кольорами. До теплих кольорів відносяться золотий, помаранчевий, бежевий, рожевий та інші відтінки, які нагадують сонце та відчуття затишку.

Ці кольори, як правило, розглядаються як "щасливіші" кольори. З іншого боку, холодні тони, до яких відносяться синій, фіолетовий, зелений і пурпурний, мають протилежний ефект.

Фахівці кажуть, що покладаючись на холодне оздоблення на кухні, то воно зменшить її здатність створювати відчуття гостинності.

Якщо на вашій кухні багато світильників із нержавіючої сталі чи хрому, фурнітури та змішувачів або однотонних сіро-білих шаф і стільниць, це може пояснити, чому кімната не виглядає такою гостинною, якою б вам хотілося.