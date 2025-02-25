5 речей, які завжди роблять вашу ванну кімнату маленькою

Ванна кімната часто є одним з найменших приміщень у будинку. Дизайн цієї зони має важливе значення, оскільки він суттєво впливає як на функціональність, так і на загальну естетичну привабливість.

Так, є речі, які завжди зроблять вашу ванну кімнату маленькою. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Схеми, які здаються занадто темними. Всім відомо, який красивий може мати вигляд темна ванна кімната. Але коли вона створена неправильно, це може мати протилежний ефект.

Ванна кімната може здатися меншою, ніж вона є, коли в ній бракує природного світла і є надмірний декор. Темна, "важка" плитка від підлоги до стелі без рельєфу може створювати відчуття, що стіни наближаються,

– каже дизайнер інтер’єру Марі Фланіган.

Неправильний розмір ванни. Декоративні рішення – не єдині елементи, які можуть зменшити вашу ванну кімнату. Введення меблів і елементів неправильного розміру – це найпростіший спосіб створити враження меншої кімнати.

Вибір окремо стоячої ванни, яка є занадто великою для простору, може перевантажити простір, створивши відчуття тісноти та непрактичності.



Не варто розміщувати занадто велику ванну / Фото BC Designs/Darren Chung/Roseywood Interiors

Безлад і ще раз безлад. Дуже часто ми хочемо уникнути безладу, оскільки це має захаращений вигляд та навіть здешевлює зовнішній вигляд схеми.

Безлад – чи то забагато аксесуарів, чи то надмірна кількість туалетних приналежностей – додає відчуття тісноти в кімнаті. Продумані рішення для зберігання, як-от вбудовані стелажі або обтічні шафи, допомагають утримувати поверхні чистими, дозволяючи простору дихати.

Дрібна плитка. Плитка для ванної кімнати додає як візуальних, так і функціональних переваг. Але вибір правильної плитки є ключовим, якщо ви не хочете, щоб ваша ванна кімната виглядала меншою. Маленькі насичені візерунки можуть створити ефект тісноти, замкнутості, поглинаючи світло та візуально розбиваючи простір. Плитка великого формату візуально є набагато кращим вибором.

Велика сантехніка. Однією з найбільших помилок є вибір меблів, які занадто великі для їхнього простору. Громіздкі туалетні раковини, які висуваються занадто далеко в простір, займають цінні квадратні метри.



Занадто великі елементи у ванній кімнаті роблять її меншою / Фото Marie Flanigan Interiors