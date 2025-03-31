Це візуально збільшить простір маленької квартири: 4 дієвих поради

У створенні комфортного та просторого інтер'єру чималу роль відіграє візуальне відчуття розмірів кімнат в оселі. Навіть якщо фізичні габарити приміщення не можна змінити, існує низка прийомів, які допоможуть візуально збільшити простір.

Деякими з них поділилася в тіктоці дизайнерка інтерʼєрів Анна Бойко. Про це пише 24 Канал з посиланням на відео фахівця.

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Що візуально збільшить простір маленької квартири

Використання світлих кольорів

Яскраві та світлі відтінки, які відбивають світло, а не поглинають його, можуть робити приміщення просторішим. Відтінки білого, бежевого чи світло сірого допоможуть створити візуальний ефект розширення простору.

Єдине кольорове рішення для всієї квартири

Краще обирати єдину колірну гаму для всієї квартири. Це може обʼєднати весь простір і візуально зробити його більшим.



Одне колірне рішення для всієї квартири візуально її збільшить / Фото Unsplash

Максимум природного світла

Важливо звернути увагу на те, чим заслонені ваші вікна. Краще не обтяжувати їх важкими портьєрами. Дозволивши світлу проникати всередину, це надасть вашій квартирі відчуття відкритого простору.

Якщо ви все ж таки хочете використовувати штори, можна вибрати легкі тканини, такі як льон тощо.

Уникайте захаращеності на поверхнях

Дизайнерка наголошує, що чим менше у вас буде речей на поверхнях (наприклад в якості декору), тим чистішим і легшим буде сприйматися ваш простір.