Некоторыми из них поделилась в тиктоке дизайнер интерьеров Анна Бойко. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео специалиста.

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Что визуально увеличит пространство маленькой квартиры

Использование светлых цветов

Яркие и светлые оттенки, которые отражают свет, а не поглощают его, могут делать помещение более просторным. Оттенки белого, бежевого или светло серого помогут создать визуальный эффект расширения пространства.

Единое цветовое решение для всей квартиры

Лучше выбирать единую цветовую гамму для всей квартиры. Это может объединить все пространство и визуально сделать его больше.



Одно цветовое решение для всей квартиры визуально ее увеличит / Фото Unsplash

Максимум естественного света

Важно обратить внимание на то, чем заслонены ваши окна. Лучше не отягощать их тяжелыми портьерами. Позволив свету проникать внутрь, это придаст вашей квартире ощущение открытого пространства.

Если вы все же хотите использовать шторы, можно выбрать легкие ткани, такие как лен и тому подобное.

Избегайте захламленности на поверхностях

Дизайнер отмечает, что чем меньше у вас будет вещей на поверхностях (например в качестве декора), тем чище и легче будет восприниматься ваше пространство.