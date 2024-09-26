Відкрийте для себе кілька ідей декорування невеликих кімнат, які зроблять вашу оселю ще більш просторою. Ви можете знайти саме те, що потрібно, щоб трохи видозмінити свою домівку, пише Real Simple.

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Використовувати світлі фарби

Використовуйте світлі кольори на стінах і підлозі, оскільки більш м'які відтінки роблять маленьку кімнату чи навіть квартиру більшою та яскравішою. Такі кольори надають простору відчуття відкритості та максимізують ефект природного світла. А ось темні кольори навпаки можуть поглинати світло, роблячи кімнату меншою.

Підвісити дзеркало

Якщо поставити дзеркало навпроти вікна, воно "розбиває" природне світло по кімнаті, роблячи простір більш повітряним. Відтак, чим більше дзеркало, тим краще.



Дзеркало в кімнаті збільшує простір / Фото The Spruce / Leticia Almeida

Впустити у кімнату світло

Велика кількість природного світла робить кімнату просторою і в невеликому просторі таке освітлення часто є перевагою. Тим не менш, щоб максимізувати освітлення, можна також тримати вікна вільними від меблів, які вищі за підвіконня.



Світло в кімнаті / Фото Unsplash / Beazy

Не забувати про кути

Насправді це зона, яку часто забувають, може стати ідеальним місцем, щоб втиснути туди додаткове акцентне крісло або ж кутову книжкову полицю. Тож можна:

Поставити затишне крісло-мішок із ковдрою в кутку, щоб миттєво створити для себе затишне місце для читання.

Поставити туди горщик з рослинкою, щоб простір буквально ожив.

Встановити стильний торшер.

Змінити простір з низькою стелею

Низька стеля часто робить маленьку кімнату ще меншою. Однак за допомогою кількох хитрощів можна це змінити.

Вертикальні смуги або візерунки на стінах або шторах можуть зробити стелю у вашій оселі візуально вищою.

Постеліть яскравий килим, щоб відвернути вашу увагу від стелі.

Розмістіть витвори мистецтва на стіні на різних рівнях, щоб створити ілюзію висоти.

Включіть освітлення, яке зливається зі стелею, наприклад скляні, або монохромні світильники.



Як змінити ефект низької стелі / Фото Christopher Testani

Обирати колір штор до стін

Підвішені штори, які зливаються у кольорі зі стінами, створюють безперервну лінію, що робить кімнату більшою. Однак є ще кілька можливих варіантів:

Вибирайте матеріал для штор, який пропускає сонячне світло, особливо якщо штори зазвичай закриті.

Вибирайте штори з вертикальним малюнком або плетінням, щоб кімната здавалася вище.

Уникайте штор середньої довжини або розміром з вікно, які псують вигляд кімнати та підкреслюють обмеженість простору.

Встановіть декоративний карниз, щоб привернути погляд вгору.

Створити баланс кольорів

Баланс кольорової гами це одне з найоптимальніших рішень, які можуть допомогти у візуальному збільшенні оселі. Наприклад, якщо у вас темно-синій диван, то решта простору має бути світлішим.



Як створити правильний баланс кольорів в кімнаті / Фото Kaila Edwards

Залишити вільне місце

Ще один важливий елемент, який слід враховувати, розставляючи меблі в невеликій кімнаті, – це забезпечити належні "місця для прогулянок". Експерти рекомендують залишити достатньо вільного простору між кріслом або диваном і журнальним столиком, а також місце, щоб можна було вільно пройти між меблями.



Вільний простір в кімнаті / Фото Tessa Neustadt

Не притуляти меблі до стіни

Коли є місце навколо меблів, то маленька кімната або квартира-студія здається більше. Наприклад, можна відсунути диван на кілька сантиметрів від стіни, щоб візуально відкрити простір.

Принести рослинку

Зелень має такий ефект, який навіть найменший простір може зробити більш свіжим і легшим. Кімнатне дерево додає кімнаті "вертикальний інтерес" і привертає увагу вгору. Якщо у немає місця на підлозі, то поставте кімнатну рослину на високу книжкову шафу чи полицю або спробуйте її підвісити, якщо вона невелика.



Рослини в кімнаті візуально збільшують простір / Фото Unsplash / Lakeisha Bennett