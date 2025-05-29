Лайфхак із обідньою скатертиною, який у несподіваний спосіб оновить інтер'єр спальні

Звичайна скатертина може стати несподіваним акцентом у спальні. Цей простий лайфхак допоможе освіжити інтер’єр без витрат і додасть нового стилю ліжку.

Користувачка Instagram @fourthandeastmain показала, як в оригінальний спосіб використати вінтажні, антикварні або просто декоративні скатертини, які здаються надто стильними, щоб ховати їх під тарілками, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як використати скатертину у спальні

Додаючи таку тканину до постільної білизни, можна створити додаткову текстуру, глибину та візерунок.

Основна перевага цього лайфхаку в тому, що він дозволяє урізноманітнити текстиль без потреби у великій ковдрі, яка може бути важкою або "переважити" ліжко. Більшість обідніх скатертин – хоча й великі – все ж менші за розмірами за стандартні простирадла або пледи, а ще вони доволі легкі. Їх довжина зазвичай коливається від 150 до 230 сантиметрів, тож слід врахувати розмір ліжка, щоб уникнути зайвої тканини. Суть в тому, щоб знайти баланс – скатертина має покривати ліжко, але не повністю "потопити" його.

Розстеліть скатертину на ліжку так, щоб довгі краї спадали з боків. Або складіть її навпіл і покладіть тільки на нижню частину ліжка. Головне – правильно поєднати шари: можна загорнути край ковдри поверх скатертини або ж додати ще одну легку ковдру чи покривало, щоб створити плавний перехід. Якщо скласти скатертину втричі й покласти в ногах ліжка, вона виконуватиме функцію декоративного пледа й також додасть фактурності.

Як працює лайфхак зі скатертиною: дивіться відео