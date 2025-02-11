Дороге ранчо – новий варіант західного стилю: у чому унікальність такого інтер'єру

Інтер'єри у західному стилі є дуже популярними останнім часом. Дизайнери радять придивитися до оновленого стилю – "дороге ранчо". Він чудово підійде як для заміського будинку, так і для квартири у місті.

Інтер'єр у західному стилі зазвичай обирають для будинків у передмісті або селі. Однак Rich Ranch, що у перекладі з англійської означає "дороге ранчо", змінює цю тенденцію. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Що відомо про стиль інтер'єру "дороге ранчо"

Дизайнер Макс Хамфрі радить почати додавати стиль "дороге ранчо" з кухні. Ця кімната є ідеальною для експериментів з натуральними матеріалами та колірними схемами. Західний стиль допоможе створити гостинну та затишну кухню, яка водночас буде й дуже стильною.

Також важливо додавати багато текстур, щоб створити відповідний простір.

Естетика Rich Ranch базується на багатошарових текстурах – грубо обтесана деревина на тлі маслянистої м'якої оббивки, плетеного текстилю і необробленої кам'яної поверхні,

– про це заявила дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Водночас Макс Хамфрі наполягає на використанні шкіри у карамельних відтінках, що допоможе додати відчуття багатства.



Важливість текстур в інтер'єрі в стилі "дорого ранчо" / Фото Александра Джеймса

Сільського і водночас витонченого вигляду, що і є в основі стилю "дороге ранчо", можна досягти завдяки натуральній дерев'яній підлозі. Найкраще обирати темне дерево у насичених шоколадних тонах.



Інтер'єр спальні у західному стилі / Фото Кейтлін Грін

Ще одне важливе правило – обирайте натуральні кольори. Це можуть бути оливковий, темно-коричневий, червоний тощо. До речі, можна просто уявити ковбоя і кольори, які першими спадуть на думку, використати в інтер'єрі. Доповнити дизайн допоможуть кімнатні рослини.

Ніна Ліхтенштейн закликає використовувати декоративні мотиви ранчо, ковбойське мистецтво, візерунки. Однак важливо не переборщити з декором, щоб простір не здавався химерним.



Дизайн інтер'єру вітальні / Фото Крістофера Діббла

Якщо ви шукаєте дизайн, який поєднує в собі сільський комфорт та міську розкіш, то Rich Ranch ідеально підійде. Він одночасно затишний та вишуканий, а тому буде актуальним завжди.