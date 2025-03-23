Ваза як з Pinterest з банки з-під порошку: у TikTok здивували стильною ідеєю
- Користувачка тіктоку показала, як зробити вазу з порожньої банки з-під порошку, використовуючи перлинки, пластилін і фарбу.
- Цей проєкт дозволяє зекономити гроші та створити унікальну вазу, яка стане цінним елементом інтер'єру.
Коли ви побачите цю ідею створення вази своїми руками, то точно захочете її повторити. Сьогодні справді стильна ваза коштує недешево, та є спосіб як зробити її практично безплатно та ще й весело провести час.
Користувачка тіктоку @uandriyashykk показала, як зробила вазу з порожньої банки з-під порошку. Про це повідомляє 24 Канал.
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Як створити прекрасну вазу своїми руками
Спершу авторка відео помила порожню банку з-під порошку і здерла з неї етикетку. Для прикраси вона використала перлинки зі старого браслета, які приклеїла до банки. Горловину вона заклеїла пластиліном, а після того покрила всю вазу ґрунтовкою.
Останній етап – покриття вази білою фарбою з чорним напиленням.
Усього кілька дій – і розкішна ваза готова. Жінка поставила всередину неї бавовну, яка доповнила оригінальний дизайн декору.
Дивіться відео, як зробити вазу з банки з-під порошку:
У такий спосіб авторка відео не лише зекономила гроші, а й створила унікальну вазу, якої нема в магазинах. Саме такі оригінальні речі дуже цінуються в інтер'єрі. До речі, раніше ми писали, як чоловік зробив розкішну лампу зі знайденого на смітнику склоблока.