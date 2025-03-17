Несподіване повернення: тренд в дизайні інтер'єру, який знову в моді
- Скляні вироби – тренд в дизайні, який знову повертається.
- Такі вироби створюють вражаючий візуальний ефект у приміщенні.
Тренди в дизайні інтер'єру постійно змінюються. Іноді повертаються в моду ті речі, про які ми навіть не могли подумати.
Так сталося зі скляними виробами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.
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Який тренд в дизайні знову повертається
Дизайнерка розповіла, що скляні вироби – тренд, який повертається.
Зокрема, це може бути суцільний виріб зі скла, приклад, як журнальний столик або це може бути поєднання матеріалів. А саме:
- дерево + скло,
- метал + скло,
- або навіть дерево + метал + скло.
Скляні вироби – тренд в дизайні, який повертається / Фото Unsplash
Безумовно, такий виріб візуально справляє неймовірне враження і вау-ефект. Скляні меблі, які виглядають легкими і повітряними, чудово "впишуться" в інтер'єр.
Якщо вам подобається скляний столик, то ви точно не залишитеся розчаровані, адже "вау-ефект" від зовнішнього вигляду виробу гарантований.
Проте, звісно, як і будь-який тренд, цей також має свої переваги та недоліки.
Дизайнерка Анна зазначила, що вона б не рекомендувала використовувати такі вироби тим, в кого є маленькі дітки та тваринки, які можуть штовхнути чи розбити цей виріб.
Загалом, такий виріб має гарний вигляд, але потребує більше уваги в догляді та експлуатації.