5 трендів у дизайні інтер'єру з TikTok, які залишаться популярними надовго

Контент TikTok про декор — це справжня скарбниця ідей з понад 8 мільйонами відео. Втім, не всі з них заслуговують на місце у вашому домі. Дизайнери розповіли, які тренди із популярної соцмережі залишаться актуальними надовго.

Експерти назвали п'ять основних трендів TikTok, які не тільки збирають мільйони переглядів, але й змінюють наше ставлення до простору в 2025 році, передає 24 Канал із посиланням на Elle decor.

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Hostingcore

TikTok знову зробив прийом гостей модним. Експерти кажуть, що брак соціальних зв'язків має руйнівні наслідки для здоров'я. І за силою шкоди дорівнює курінню 15 сигарет на день.

Hostingcore – тренд, що сприяє перетворенню просторів на місця для змістовних людських зв'язків – створення середовищ, що сприяють спонтанним зустрічам і тривалим розмовам.

Вам не потрібно організовувати ідеальні сервіровки столів або інстаграмні фони – цей тренд закликає до створення обдумано організованих місць для сидіння, які запрошують до інтимних розмов, до створення барних візків, які збирають навколо гостей, до створення обідніх зон, які допомагають людям розслабитися і встановити справжній зв'язок.

Як створити простір у стилі Hostingcore: дивіться відео

Інтер'єри, натхнені їжею

Їжа вже не лише на кухні. Кулінарне натхнення просочилося в усі куточки наших домівок. Інтер'єри, натхнені їжею, грайливі, ностальгічні і трохи сюрреалістичні – і відображають культурну одержимість сенсорними переживаннями.

Уявіть собі скульптурне освітлення, яке нагадує розтоплене масло, меблі, що нагадують улюблені випічки, або фарбу кольору ваших улюблених фруктів. Цей тренд покликаний зачепити всі наші почуття та інтегрувати це покликання у дизайн.

Який вигляд має інтер'єр, натхненний їжею: дивіться відео

"Насичення кольором під настрій"

Колірне насичення стало залежним від настрою. Це вже не просто фарбування стін і облицювання в одному відтінку – тепер ми створюємо занурені в кольори простори, використовуючи насичені, драматичні відтінки. Насичення кольором – коли стіни, плінтуси, стелі та навіть меблі насичені єдиним відтінком – набирає популярності, особливо з глибокими, настроєвими кольорами, такими як бордо, глибокий баклажан і електричний бірюзовий. Це емоційна реакція на стерильність пандемійних років. Люди хочуть, щоб їхні простори виглядали динамічними, виразними і наповненими особистістю.

"Насичення кольором": як відтворити цей тренд вдома

Біофільний дизайн

Хоча рослини в інтер'єрі не є чимось революційним, підхід TikTok до біофільного дизайну вражає своєю витонченістю. Новим у 2025 році є відхід від естетики міських джунглів та перехід до більш кураторського, архітектурного підходу: скульптурні топіарії, несподівані розташування зелені (як, наприклад, оливкові гаї в їдальнях) та акцент на природному світлі й циркуляції повітря.

Як відтворити біофільний дизайн: дивіться відео

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Вінтажне Відродження

Вінтажне Відродження у TikTok поєднує різні епохи та стилі з сучасними елементами, створюючи простори, які здаються зібраними, а не ретельно підібраними. Це протест проти екологічних та соціальних витрат швидкоспоживчої меблевої продукції та товарів. Колекціонери звертаються до речей, які вже були вживані, і які додають характеру, що не можна відтворити. Ключ до успіху – у поєднанні вінтажних предметів з сучасними елементами, утворенні багатошарових інтер'єрів, які розповідають історію.

Як відтворити вдома тренд Вінтажне Відродження: дивіться відео