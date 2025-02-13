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Дизайн 24 Тренди у дизайні 5 трендів у дизайні інтер'єру з TikTok, які залишаться популярними надовго
13 лютого, 09:25
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5 трендів у дизайні інтер'єру з TikTok, які залишаться популярними надовго

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Експерти виділили п'ять основних трендів інтер'єру з TikTok, які залишаться популярними в 2025 році.
  • Це Hostingcore, інтер'єри, натхнені їжею, тренд насичення кольором, біофільний дизайн і Вінтажне Відродження.

Контент TikTok про декор — це справжня скарбниця ідей з понад 8 мільйонами відео. Втім, не всі з них заслуговують на місце у вашому домі. Дизайнери розповіли, які тренди із популярної соцмережі залишаться актуальними надовго.

Експерти назвали п'ять основних трендів TikTok, які не тільки збирають мільйони переглядів, але й змінюють наше ставлення до простору в 2025 році, передає 24 Канал із посиланням на Elle decor.

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Hostingcore

TikTok знову зробив прийом гостей модним. Експерти кажуть, що брак соціальних зв'язків має руйнівні наслідки для здоров'я. І за силою шкоди дорівнює курінню 15 сигарет на день.

Hostingcore – тренд, що сприяє перетворенню просторів на місця для змістовних людських зв'язків – створення середовищ, що сприяють спонтанним зустрічам і тривалим розмовам.

Вам не потрібно організовувати ідеальні сервіровки столів або інстаграмні фони – цей тренд закликає до створення обдумано організованих місць для сидіння, які запрошують до інтимних розмов, до створення барних візків, які збирають навколо гостей, до створення обідніх зон, які допомагають людям розслабитися і встановити справжній зв'язок.

Як створити простір у стилі Hostingcore: дивіться відео

Інтер'єри, натхнені їжею

Їжа вже не лише на кухні. Кулінарне натхнення просочилося в усі куточки наших домівок. Інтер'єри, натхнені їжею, грайливі, ностальгічні і трохи сюрреалістичні – і відображають культурну одержимість сенсорними переживаннями.

Уявіть собі скульптурне освітлення, яке нагадує розтоплене масло, меблі, що нагадують улюблені випічки, або фарбу кольору ваших улюблених фруктів. Цей тренд покликаний зачепити всі наші почуття та інтегрувати це покликання у дизайн. 

Який вигляд має інтер'єр, натхненний їжею: дивіться відео

@kamberlandcreations

The Pancake Table

♬ Hell N Back (feat. Summer Walker) - Bakar

"Насичення кольором під настрій"

Колірне насичення стало залежним від настрою. Це вже не просто фарбування стін і облицювання в одному відтінку – тепер ми створюємо занурені в кольори простори, використовуючи насичені, драматичні відтінки. Насичення кольором – коли стіни, плінтуси, стелі та навіть меблі насичені єдиним відтінком – набирає популярності, особливо з глибокими, настроєвими кольорами, такими як бордо, глибокий баклажан і електричний бірюзовий. Це емоційна реакція на стерильність пандемійних років. Люди хочуть, щоб їхні простори виглядали динамічними, виразними і наповненими особистістю.

"Насичення кольором": як відтворити цей тренд вдома

@brickhomehaven What can I say, color drenching is a lifestyle And it may not be for everyone, but in my experience, painting the ceiling truly brings a room to life. It adds height, drama and character to the space, and in this case, it created a cozy little cave of relaxation. This was probably the darkest paint color I've ever chosen, but wow - a moody bathroom with vintage decor touches was exactly what I needed to unwind each evening. What do you think? Are you loving the dark ceiling or would you have kept it white to contrast? #paintinspiration #colordrenching #colordrenched #paintedceiling #darkmoodyaesthetic #darkacademia #darkpaintcolors #homedecorinspo #diy #bathroomdesign #bathroommakeover #vintagedecor #modernvintage #amazonfinds #targetstyle #hearthandhandwithmagnolia #studiomcgee #swcyberspace #sherwinwilliams @sherwinwilliams ♬ Don't Stop Me Now - Remastered 2011 - Queen

Біофільний дизайн

Хоча рослини в інтер'єрі не є чимось революційним, підхід TikTok до біофільного дизайну вражає своєю витонченістю. Новим у 2025 році є відхід від естетики міських джунглів та перехід до більш кураторського, архітектурного підходу: скульптурні топіарії, несподівані розташування зелені (як, наприклад, оливкові гаї в їдальнях) та акцент на природному світлі й циркуляції повітря.

Як відтворити біофільний дизайн: дивіться відео

@mariahgrows

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♬ Austin Millz In Da Mood - Austin Millz

Вінтажне Відродження

Вінтажне Відродження у TikTok поєднує різні епохи та стилі з сучасними елементами, створюючи простори, які здаються зібраними, а не ретельно підібраними. Це протест проти екологічних та соціальних витрат швидкоспоживчої меблевої продукції та товарів. Колекціонери звертаються до речей, які вже були вживані, і які додають характеру, що не можна відтворити. Ключ до успіху – у поєднанні вінтажних предметів з сучасними елементами, утворенні багатошарових інтер'єрів, які розповідають історію.

Як відтворити вдома тренд Вінтажне Відродження: дивіться відео

@kam_mathis Dopamine decor is DEFINITELY a thing️️ #vintagehomedecor #vintage #grandmillennialdecor #cozyhomedecor #maximalist #beforeandafter ♬ Flowers In Your Hair - The Lumineers