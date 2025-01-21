Не викидайте тримач для зубної щітки: геніальний лайфхак, як перетворити його на елемент декору

Всім відомо, що дрібні деталі декору створюють відчуття, що будинок справді схожий на домівку. Незалежно від того, чи це зручний плед, накинутий на диван, чи ретельно підібраний витвір мистецтва, що прикрашає стіну, ці елементи відіграють вирішальну роль в декорі оселі.

Крім того, унікальні предмети, такі як тримач для зубних щіток, перероблений на вазу, можуть ще більше підкреслити індивідуальний характер простору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @apieceofmyglamhome.

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Декор із тримача для зубної щітки

Серед усіх геніальних способів змінити призначення тримача для зубної щітки у вашому домі, цей може бути нашим улюбленим.

Цей спосіб не тільки пропонує свіжий підхід для того, щоб прикрасити дім квітами, але й заощадить вам гроші.

Для цього ви можете використати старий тримач для зубної щітки або взяти новий. Базовий дизайн, наприклад, білий тримач для зубної щітки, буде працювати чудово, але чим він стильніший, тим краще. Немає значення, чи має тримач отвори зверху, чи має перегородку, головне, що можна покласти в посудину квіти.

Користувачка TikTok @apieceofmyglamhome зробила легке, але гарне оновлення за допомогою смужки золотої стрічки.

Пов’язування цієї стрічки навколо тримача для зубної щітки також додає йому піднесеного вигляду. Також можна пофарбувати тримач акриловою фарбою залежно від матеріалу. Ви можете намалювати візерунки, маленькі квіти чи хвилясті лінії.

Далі поєднайте свою "новознайдену вазу" з невеликим гарним букетом, а потім поставте її в будь-якому місці. Можливо, розташуйте на кухонній стійці або додайте його як центральну частину журнального столика. Завдяки невеликому розміру такий елемент декору можна розмістити практично скрізь, де ви хочете додати гарного візуального ефекту.

Як перетворити звичайний тримач для зубної щітки на гарний предмет домашнього декору: дивіться відео