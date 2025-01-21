Кроме того, уникальные предметы, такие как держатель для зубных щеток, переделанный в вазу, могут еще больше подчеркнуть индивидуальный характер пространства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @apieceofmyglamhome.

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Декор из держателя для зубной щетки

Среди всех гениальных способов изменить назначение держателя для зубной щетки в вашем доме, этот может быть нашим любимым.

Этот способ не только предлагает свежий подход для того, чтобы украсить дом цветами, но и сэкономит вам деньги.

Для этого вы можете использовать старый держатель для зубной щетки или взять новый. Базовый дизайн, например, белый держатель для зубной щетки, будет работать прекрасно, но чем он стильнее, тем лучше. Не имеет значения, имеет ли держатель отверстия сверху, имеет ли перегородку, главное, что можно положить в сосуд цветы.

Пользовательница TikTok @apieceofmyglamhome сделала легкое, но красивое обновление с помощью полоски золотой ленты.

Повязывание этой ленты вокруг держателя для зубной щетки также придает ему возвышенный вид. Также можно покрасить держатель акриловой краской в зависимости от материала. Вы можете нарисовать узоры, маленькие цветы или волнистые линии.

Далее соедините свою "новообретенную вазу" с небольшим красивым букетом, а затем поставьте ее в любом месте. Возможно, расположите на кухонной стойке или добавьте его как центральную часть журнального столика. Благодаря небольшому размеру такой элемент декора можно разместить практически везде, где вы хотите добавить красивого визуального эффекта.

Как превратить обычный держатель для зубной щетки в красивый предмет домашнего декора: смотрите видео