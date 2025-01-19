Це вже не модно на кухні: про які дизайнерські рішення варто забути

Кухня – це чи не найважливіше місце у домі, адже у ній люди проводять багато часу. Під час ремонту дуже важливо продумати стильний та функціональний простір, аби він був зручним і водночас красивим.

Застарілі рішення на кухні

На сторінці @blink.design у тіктоці поділилися інсайдами про те, що вже не модно на кухні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Більшість людей звикли зберігати посуд на верхніх поличках. Мало хто замислюється над тим, що насправді це дуже незручно. Тарілка або чашка можуть впасти з висоти. А коли ви складаєте щойно вимитий посуд на сушку, то по руках стікають краплі. Верхнє розташування відділення для посуду не функціональне.

Натомість посуд зручніше зберігати у нижніх шухлядах. У сучасних кухнях дизайнери обирають саме такий варіант.

Раніше на кухнях часто робили цегляну стіну, щоб створити акцент. Однак таке дизайнерське рішення вже вийшло з моди. Тепер цегляна стіна може лише здешевити інтер'єр.



Цегляна стіна на кухні / Фото Pinterest

Ще одне застаріле рішення – це бортики на стільниці. Вони мають непривабливий вигляд і накопичують бруд. Краще завести стільницю під плитку й уникнути щілини, яку потім важко замаскувати.