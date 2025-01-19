Устаревшие решения на кухне

На странице @blink.design в тиктоке поделились инсайдами о том, что уже не модно на кухне. Об этом сообщает 24 Канал.

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Большинство людей привыкли хранить посуду на верхних полках. Мало кто задумывается над тем, что на самом деле это очень неудобно. Тарелка или чашка могут упасть с высоты. А когда вы складываете только что вымытую посуду на сушку, то по рукам стекают капли. Верхнее расположение отделения для посуды не функционально.

Зато посуду удобнее хранить в нижних ящиках. В современных кухнях дизайнеры выбирают именно такой вариант.

Ранее на кухнях часто делали кирпичную стену, чтобы создать акцент. Однако такое дизайнерское решение уже вышло из моды. Теперь кирпичная стена может только удешевить интерьер.



Кирпичная стена на кухне / Фото Pinterest

Еще одно устаревшее решение – это бортики на столешнице. Они имеют непривлекательный вид и накапливают грязь. Лучше завести столешницу под плитку и избежать щели, которую потом трудно замаскировать.