Названо єдиний колір для ванної кімнати, який ніколи не вийде з моди

Ніхто не бажає витратити час і зусилля на фарбування ванної кімнати у колір, який за кілька місяців застаріє. Втім, є лише один відтінок, який завжди залишатиметься у моді.

Ніжно-блакитний – це вічний колір для стін ванної, бо він викликає відчуття спокою, чистоти та атмосфери спа, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Чому експерти обирають ніжно-блакитний для ванної кімнати

Ніжно-блакитний має заспокійливу властивість, що підходить для ванних кімнат.

Ніжно-блакитний – універсальний колір. Його легко доповнювати аксесуарами, він пасує до будь-якого стилю і чудово поєднується з нейтральними та іншими відтінками.

Ніжно-блакитний – ідеальне тло для яскравих рушників, рослин і картин. Він дозволяє змінювати декор без необхідності перефарбовування.

Якщо ви хочете зробити маленьку ванну кімнату візуально більшою, свіжа фарба ніжно-блакитного кольору допоможе. Вона добре відбиває природне світло і створює відчуття простору.

Ніжно-блакитний – найкращий вибір для ванної / Фото Anthony-Masterson Photography

Хоча більшість експертів вважає ніжно-блакитний переможцем серед вічних кольорів для ванної, є ще альтернативний варіант – шавлієвий зелений. Дизайнери радять поєднувати цей зелений з кремовими білими та матовими латунними акцентами для створення теплої атмосфери, або ж з білим мармуром у вигляді стільниць чи підлоги для ефектного контрасту і нотки розкоші. Для більш грайливого вигляду можна додати м'які рожеві відтінки або чорні акценти для сучасного звучання.