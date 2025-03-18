Поєднують стиль і розкіш: які дивани в тренді у 2025 році

Тренд великих диванів захопив світ дизайну інтер’єру. Оскільки власники будинків все більше надають перевагу комфорту в своїх житлових приміщеннях, ці рішення для сидіння забезпечують оптимальне поєднання розкоші, функціональності та естетичної привабливості.

Про це пише 24 Канал з посиланням на sampleboard.

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Великий диван в інтерʼєрі

Всі домовласники прагнуть створити тепле, затишне та комфортне житлове середовище. Є декілька факторів, що сприяли популярності великих диванів:

Революція комфорту – власники будинків віддають перевагу комфорту та м’якості, особливо в багатофункціональних житлових приміщеннях.

Розвиток концепції відкритого планування – великі дивани допомагають визначити зони відпочинку на відкритих планах, надаючи відчуття структури.

Перехід до органічних, вигнутих форм – тенденція до м’яких заокруглених країв меблів надають природного вигляду диванам великого розміру.

Естетичні виразні елементи – ці дивани стають центром кімнати.

Переваги:

Великі дивани пропонують велику кількість місць для сидіння і глибокі подушки, що дозволяє і господарям і гостям розслабитися і відпочити.

Завдяки більшій кількості місць для сидіння великі дивани полегшують життя, адже не потрібно думати, як розмістити всіх друзів і родину, які завітали в гості. Замість стільців, великий секційний диван створює гарне місце для сидіння, ідеальне для розмов і зустрічей.

У великих відкритих житлових зонах великі дивани допомагають визначити простір і створити природний фокус. Вони запобігають відчуттю порожнечі в кімнаті, додаючи структуру та глибину плануванню.

Великі дивани бувають різноманітних форм, тканин і кольорів, саме тому їх можна легко адаптувати до різних стилів інтер’єру.



Великі дивани в тренді у 2025 році / Фото Unsplash

Як стилізувати великий диван

Диван великого розміру потребує простору, тому збалансуйте масштаб, поєднавши його з гарним журнальним столиком, просторими стелажами та великими килимами. Якщо ваш диван дуже глибокий, не захаращуйте кімнату важкими меблями.

Також можна додати декоративні подушки, в’язані ковдри та текстуровані килими, що підкреслюють привабливість великого дивана.

Важливо також створити функціональний макет.

Для невеликих приміщень розмістіть диван біля стіни та використовуйте стилі без підлокітників, щоб уникнути перевантаження кімнати.

Для відкритого планування в оселі використовуйте диван, щоб створити природний поділ між вітальнею та обідньою зоною.

Для затишних куточків поєднайте диван з ефектним торшером і м’яким пуфом, щоб додати простору комфорт.

Також для великого дивана необхідний пропорційний журнальний столик. Виберіть широкий, низькопрофільний стіл, щоб забезпечити доступність і зберегти візуальний баланс.

Незалежно від того, чи хочете ви створити затишний куточок для відпочинку чи сміливий виразний предмет, великий диван із гарним дизайном може покращити естетику вашого дому.