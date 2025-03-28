Не викидайте банку з-під мідій: як зробити з неї великодній декор
- Користувачка тіктоку показала, як зробити великодній декор з банки з-під мідій і пластиліну.
- Зелений пластилін використовується для імітації трави, білий – для створення зайця. Така баночка може стати прикрасою для кухні чи вітальні.
Якщо ви любите творити руками, то ця ідея великоднього декору вам точно сподобається. Щоб її реалізувати знадобляться лише банка з-під мідій та пластилін.
Користувачка тіктоку @solomiya_muse опублікувала відео, у якому поділилася ідеєю для декору на Великдень. Про це повідомляє 24 Канал.
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Як використати банку з-під мідій для декору
Отож, не поспішайте викидати порожню банку після того, як посмакували мідіями. Вона може стати основою для цього милого великоднього декору. Спершу банку слід помити і зняти з неї етикетку. Наступний етап – робота з пластиліном.
Авторка ідеї розкачала зелений пластилін до форм кришки, а тоді приклеїла його клеєм. Це імітуватиме зелену траву на галявині. Щоб додати їй текстури – використайте щітку. З білого пластиліну жінка зробила зайчика. Почала з голови, на якій сформувала очі та ніс, а тоді перейшла до тулуба, вушок і лапок. Далі жінка розфарбувала зайчика пастеллю.
Готову фігурку авторка відео помістила на зелену кришку. Крім того, на "галявину" вона додала ще квіти з пластиліну.
Дивіться відео з ідеєю для великоднього декору:
У таку милу баночку можна помістити маленькі шоколадні яйця або інші дрібнички. Вона стане чудовою окрасою для кухні чи вітальні у період Великодня.