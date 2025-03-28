Не викидайте банку з-під мідій: як зробити з неї великодній декор

Якщо ви любите творити руками, то ця ідея великоднього декору вам точно сподобається. Щоб її реалізувати знадобляться лише банка з-під мідій та пластилін.

Користувачка тіктоку @solomiya_muse опублікувала відео, у якому поділилася ідеєю для декору на Великдень. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як використати банку з-під мідій для декору

Отож, не поспішайте викидати порожню банку після того, як посмакували мідіями. Вона може стати основою для цього милого великоднього декору. Спершу банку слід помити і зняти з неї етикетку. Наступний етап – робота з пластиліном.

Авторка ідеї розкачала зелений пластилін до форм кришки, а тоді приклеїла його клеєм. Це імітуватиме зелену траву на галявині. Щоб додати їй текстури – використайте щітку. З білого пластиліну жінка зробила зайчика. Почала з голови, на якій сформувала очі та ніс, а тоді перейшла до тулуба, вушок і лапок. Далі жінка розфарбувала зайчика пастеллю.

Готову фігурку авторка відео помістила на зелену кришку. Крім того, на "галявину" вона додала ще квіти з пластиліну.

Дивіться відео з ідеєю для великоднього декору:

У таку милу баночку можна помістити маленькі шоколадні яйця або інші дрібнички. Вона стане чудовою окрасою для кухні чи вітальні у період Великодня.