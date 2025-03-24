Ваза зі шкарлупи яєць: цей ніжний великодній декор вражає своєю чарівністю

До Великодня залишилося менше як місяць, тож саме час заздалегідь подбати про тематичний декор для дому. Необов'язково витрачати гроші на нові декорації, адже у тіктоці поділилися ідеєю, як своїми руками створити цікаву та неймовірно ніжну вазу.

Ідея декору @easyinterieur нікого не залишить байдужим, та що найважливіше – вона дуже проста у виконанні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як зробити вазу на Великдень своїми руками

Щоб повторити такий декор, знадобиться всього лиш декілька предметів:

скляна ваза;

шкарлупа від яєць;

клей;

сезонні квіти.

Спершу потрібно добре помити яйця і акуратно розбити їх, щоб зберегти шкарлупу. Кількість яєць залежить від діаметра вашої вази. До речі, якщо робити цю вазу перед самим Великоднем, то можна використати шкарлупу з яєць, які потрібні для приготування паски. Так у вас взагалі не залишиться відходів.

Далі візьміть клей і приклейте кожне пусте яйце до вази. Важливо робити все обережно, щоб не пошкодити шкарлупу.

Налийте у яйця воду і сформуйте маленькі букетики з польових квітів. Всередину вази можна поставити свічку.

Дивіться відео, як зробити великодню вазу з яєць:

Ця неймовірно красива ваза створить у вашому домі весняну атмосферу. Поставте її на стіл або тумбу, щоб додати помешканню нових барв.