Відкриті полиці чи шафи: що обрати для кухні у 2025 році

Вибір типу зберігання на кухні може суттєво вплинути як на її функціональність, так і на зовнішній вигляд. Відкриті полиці та традиційні шафи – два популярні варіанти, кожен із яких має свої плюси та мінуси.

24 Канал розповідає про плюси і мінуси відкритих полиць і закритих фасадів на кухні.

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Відкриті полиці

Відкриті полиці на кухні / Фото з відкритих джерел

Серед переваг відкрих полиць на сучасній кухні:

Візуальна привабливість і відчуття простору : Відкриті полиці створюють легке, відкрите враження, візуально розширюючи простір кухні. Це чудове рішення для демонстрації посуду, склянок або декору, що додає індивідуальності інтер'єру.

: Відкриті полиці створюють легке, відкрите враження, візуально розширюючи простір кухні. Це чудове рішення для демонстрації посуду, склянок або декору, що додає індивідуальності інтер'єру. Доступність і зручність: Усе, що потрібно, завжди під рукою. Це особливо зручно для речей щоденного вжитку – не потрібно шукати їх у закритих шафах.

Усе, що потрібно, завжди під рукою. Це особливо зручно для речей щоденного вжитку – не потрібно шукати їх у закритих шафах. Економічність: Встановлення відкритих полиць зазвичай дешевше, ніж монтаж шаф – менше матеріалів, менше роботи. Це бюджетний варіант для оновлення кухні.

Недоліки відкритих полиць:

Пил і потреба в догляді : Увесь вміст полиць постійно відкритий до пилу та кухонного жиру, тому потребує частого прибирання. Якщо ви шукаєте мінімум догляду – це може бути мінусом.

: Увесь вміст полиць постійно відкритий до пилу та кухонного жиру, тому потребує частого прибирання. Якщо ви шукаєте мінімум догляду – це може бути мінусом. Обмежений простір для зберігання : Порівняно з шафами, полиці не вміщують так багато речей. Це може стати проблемою на маленькій кухні або при великій кількості кухонного начиння.

: Порівняно з шафами, полиці не вміщують так багато речей. Це може стати проблемою на маленькій кухні або при великій кількості кухонного начиння. Ймовірність безладу: Без ідеального порядку полиці можуть мати захаращений вигляд. Потрібна постійна увага до естетики і впорядкованості.

Шафи

Кухонні шафи / Фото з відкритих джерел

Серед переваг кухонних шаф:

Багато місця для зберігання: Шафи забезпечують достатньо простору для зберігання, допомагаючи підтримувати порядок. Вони вміщують усе – від каструль і побутової техніки до продуктів.

Шафи забезпечують достатньо простору для зберігання, допомагаючи підтримувати порядок. Вони вміщують усе – від каструль і побутової техніки до продуктів. Захист від пилу та жиру : Вміст шаф захищений від забруднень, тому потребує менше догляду. Це зручно для речей, які використовуються не щодня.

: Вміст шаф захищений від забруднень, тому потребує менше догляду. Це зручно для речей, які використовуються не щодня. Охайний і стриманий вигляд: Закриті фасади приховують безлад, створюючи чисту й організовану атмосферу. Ідеально для сучасних та мінімалістичних інтер'єрів.

Недоліки кухонних шаф охоплюють:

Вища вартість : Шафи дорожчі за відкриті полиці – через витрати на матеріали, фурнітуру та монтаж. Це варто враховувати при обмеженому бюджеті.

: Шафи дорожчі за відкриті полиці – через витрати на матеріали, фурнітуру та монтаж. Це варто враховувати при обмеженому бюджеті. Менш зручний доступ : До речей у глибоких або верхніх шафах дістатися складніше. Можуть знадобитися додаткові елементи організації, як-от висувні полиці чи "ліниві Сьюзани".

: До речей у глибоких або верхніх шафах дістатися складніше. Можуть знадобитися додаткові елементи організації, як-от висувні полиці чи "ліниві Сьюзани". Важке візуальне сприйняття: Ряд навісних шаф може візуально "тиснути", особливо в невеликій кухні. Це може зробити простір менш привітним.

Можна поєднати на кухні шафи та відкриті полиці. Використовуйте відкриті полиці для повсякденних речей і декору, а шафи – для габаритних або неестетичних предметів.

Експерти радять індивідуальний підхід до зберігання. Підлаштуйте рішення під свої потреби, щоб поєднати зручність і привабливий вигляд.

Вибір між відкритими полицями та шафами залежить від ваших уподобань, стилю життя та дизайну кухні. Зваживши плюси й мінуси кожного варіанту, ви зможете створити простір, який буде одночасно практичним і красивим – саме таким, як вам потрібно.