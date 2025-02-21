"Лінива Сьюзен" – це обертовий круглий піднос або поличка, яка встановлюється на столі, в кухонній шафі або на обідньому столі. Вона дозволяє зручно обертати предмети для легкого доступу, без потреби тягнутися або передавати їх іншій людині, пише 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як можна використати вдома "Ліниву Сьюзен"

"Лінива Сьюзен" стане у пригоді не лише на обідньому столі, але й у холодильнику. Зберігайте на ній пляшки та банки, аби ті не загубилися в задній частині холодильника.

Як це зробити: дивіться фото

Коли "Лінива Сьюзен" розташована поряд з вашою плитою, вона робить приготування їжі швидшим і зручнішим завдяки обертовій платформі. Вона допомагає тримати часто використовувані кухонні предмети організованими та в межах досяжності.

"Сьюзен" для зберігання кухонного приладдя: відео



"Лінива Сьюзен" може стати аналогом дорогого столика. Завдяки нескладному лайфхаку вона перетворюється на вишукані меблі.

Як це зробити: дивіться відео

Є офісний лайфхак зі "Сьюзен". Він дає можливість переглядати екран комп'ютера з майже будь-якого кута в кімнаті, не рухаючи всю установку. Платформа плавно обертається, і це дозволяє без зусиль регулювати екран для кращої ергономіки або для співпраці. Чи то гра з друзями, робота над командним проектом, чи просто зміна позиції під час перегляду фільму, "Лінива Сьюзен" забезпечує можливість переглядати монітор з різних кутів, не напружуючи шию і не змінюючи постійно положення крісла.

Як це працює: дивіться відео



"Лінива Сьюзен" може привнести організовану естетику на хаотичну територію. Використовуйте її, щоб створити різні виділені зони. Наприклад, створіть зону для перекусів, наповнену батончиками граноли, клейкими ведмедиками, пакетиками чіпсів тощо.

"Сюзен" допоможе навести лад вдома: дивіться відео