"Відьомські" сходи в інтер'єрі: в чому їхня нестандартність і який вони мають вигляд

Справді оригінальні дизайни будинків часто викликають подив або ж захоплення. Певні елементи інтер'єру можуть здаватися нестандартними або навіть незрозумілими, спонукаючи до роздумів про їхнє призначення та походження.

Одним з прикладів такого дизайну є "відьомські" сходи. 24 Канал розповість, що це таке, чому вони отримали саме таку назву та в чому їхня особливість.

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Що таке "відьомські" сходи і звідки пішла назва

Наприкінці 2024 року, а також і раніше, на просторах платформи TikTok "гуляли" відео із напівмоторошним дизайном сходів, які називають "відьомськими сходами".

Тож, що таке ці "відьомські" сходи? Насправді основне, що привертає увагу, це їхня форма та вигляд. Так, це конструкція сходів, що складається з чергування напівступеневих сходинок замість звичайних.

Їх можуть також називати альтернативними сходами або сходами зі змінним кроком, а іноді їх називають сходами Джефферсона.

Ймовірно, ви могли бачити в TikTok різні відео, що міська легенда говорить, що ця конструкція сходів з’явилася в Новій Англії та за кордоном як спосіб відлякати відьом у 17 столітті, оскільки вони нібито не могли на них піднятися.

Проте цей міф розвінчали. Зокрема, у Reuters у 2021 році вийшла публікація, де вказувалося, що ці сходи призначені просто для економії місця, особливо у вузьких будинках. Такі сходи історично не сприймалися як спроба відлякати відьом. Додамо, що оксфордський історик Робін Бріггс розповів, що він ніколи не зустрічав будь-яких згадок про сходи, які могли б дезорієнтувати відьом у "великій історичній літературі, а також у багатьох рукописних джерелах", які він читав.



"Відьомські" сходи / Фото Troy Thies

Для чого в будинках такі сходи

У виданні The Spruse вказали, що архітектори зазвичай використовують їх для економії місця в невеликих будинках. Так, сходинки вдвічі менші за традиційні, а їх розміщення в шаховому порядку економить простір.

"Відьомські сходи" найчастіше використовуються, як спосіб отримати доступ до місць з мінімальним рухом людей, куди не потрібно буде регулярно приносити важкі предмети або ж навпаки виносити, наприклад, мансарди, куточки для читання та домашні офіси, пишуть у Countryliving. Як правило, їх уникають використовувати як головні сходи в будинку і ніколи не використовують у громадських будівлях.

Дивлячись на ці сходи, точно зрозуміло, що потрібно бути скоординованим, щоб запам’ятати, яку ногу поставити першою, коли потрібно підійматися або опускатися сходами. Очевидно, що також потрібні поручні з обох боків для безпеки, так як вони допоможуть утримувати рівновагу. Оскільки кожна сходинка бере на себе більше навантаження на відміну від традиційних сходів, їх потрібно виготовляти з міцної деревини, наприклад дуба.

Цікаво, що металеві версії таких сходів під назвою Lapeyre Stairs були розроблені та запатентовані в 1985 році підприємцем JM Lapeyre для використання замість драбин у комерційних і складських приміщеннях.