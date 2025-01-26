Одним из примеров такого дизайна является "ведьминская" лестница. 24 Канал расскажет, что это такое, почему они получили именно такое название и в чем их особенность.

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Что такое "ведьминская" лестница и откуда пошло название

В конце 2024 года, а также и раньше, на просторах платформы TikTok "гуляли" видео с полумоторошным дизайном лестницы, которые называют "ведьминской лестницей".

Так, что такое эта "ведьминская" лестница? На самом деле основное, что привлекает внимание, это их форма и вид. Так, это конструкция лестницы, состоящая из чередования полуступенчатых ступенек вместо обычных.

Их могут также называть альтернативными лестницами или лестницами с переменным шагом, а иногда их называют лестницами Джефферсона.

Вероятно, вы могли видеть в TikTok различные видео, что городская легенда гласит, что эта конструкция лестницы появилась в Новой Англии и за рубежом как способ отпугнуть ведьм в 17 веке, поскольку они якобы не могли на них подняться.

Однако этот миф развенчали. В частности, в Reuters в 2021 году вышла публикация, где указывалось, что эти лестницы предназначены просто для экономии места, особенно в узких домах. Такие лестницы исторически не воспринимались как попытка отпугнуть ведьм. Добавим, что оксфордский историк Робин Бриггс рассказал, что он никогда не встречал каких-либо упоминаний о лестницах, которые могли бы дезориентировать ведьм в "обширной исторической литературе, а также во многих рукописных источниках", которые он читал.



"Ведьминская" лестница / Фото Troy Thies

Для чего в домах такие лестницы

В издании The Spruse указали, что архитекторы обычно используют их для экономии места в небольших домах. Так, ступеньки вдвое меньше традиционных, а их размещение в шахматном порядке экономит пространство.

"Ведьмовские лестницы" чаще всего используются, как способ получить доступ к местам с минимальным движением людей, куда не нужно будет регулярно приносить тяжелые предметы или же наоборот выносить, например, мансарды, уголки для чтения и домашние офисы, пишут в Countryliving. Как правило, их избегают использовать как главную лестницу в доме и никогда не используют в общественных зданиях.

Глядя на эти лестницы, точно понятно, что нужно быть скоординированным, чтобы запомнить, чтобы ногу поставить первой, когда нужно подниматься или опускаться по лестнице. Очевидно, что также нужны поручни с обеих сторон для безопасности, так как они помогут удерживать равновесие. Поскольку каждая ступенька берет на себя большую нагрузку в отличие от традиционных лестниц, их нужно изготавливать из прочной древесины, например дуба.

Интересно, что металлические версии таких лестниц под названием Lapeyre Stairs были разработаны и запатентованы в 1985 году предпринимателем JM Lapeyre для использования вместо лестниц в коммерческих и складских помещениях.