Стоит придерживаться нескольких правил от дизайнеров интерьера, чтобы улучшить стиль дома. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Освещение может значительно изменить вид вашего дома. Специалисты советуют не использовать яркие белые лампочки в доме – это сделает каждую комнату похожей на подвал.

Обеспечьте достаточное количество декоративных подушек. Конечно, вы хотите, чтобы и вам, и вашим гостям было удобно сидеть на диване. Для большинства диванов подойдет три квадратные подушки и две поясничные подушки и не более или две квадратные и две поясничные подушки для меньшего дивана.



Не забывайте о декоративных подушках для диванов / Фото Unsplash (Kam Idris)

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Сгруппируйте вещи в нечетных количествах. Асимметрия интереснее визуально, поэтому помните об этом, расставляя предметы в своем доме, например свечи. Можно выставлять их в нечетном количестве по три-пять единиц.

Стоит повесить произведения искусство ниже, чем вы думаете. Это лучший способ рассматривать искусство и он кажется более изысканным, чем если бы эти объекты вешались слишком высоко.

Рассмотрите расстояние от 55 до 57 дюймов от пола как хорошую зону для центра вашего произведения искусства.