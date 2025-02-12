Варто дотримуватися кількох правил від дизайнерів інтер’єру, щоб покращити стиль домівки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Освітлення може значно змінити вигляд вашого будинку. Фахівці радять не використовувати яскраві білі лампочки в будинку – це зробить кожну кімнату схожою на підвал.

Забезпечте достатню кількість декоративних подушок. Звісно, ви хочете, щоб і вам, і вашим гостям було зручно сидіти на дивані. Для більшості диванів підійде три квадратні подушки і дві поперекові подушки і не більше або дві квадратні і дві поперекові подушки для меншого дивану.



Не забувайте про декоративні подушки для диванів / Фото Unsplash (Kam Idris)

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Згрупуйте речі в непарних кількостях. Асиметрія цікавіша візуально, тому пам’ятайте про це, розставляючи предмети у своєму домі, наприклад свічки. Можна виставляти їх у непарній кількості по три-п’ять одиниць.

Варто повішати твори мистецтво нижче, ніж ви гадаєте. Це найкращий спосіб розглядати мистецтво і він видається більш вишуканим, ніж якби ці обʼєкти вішалися надто високо.

Розгляньте відстань від 55 до 57 дюймів від підлоги як гарну зону для центру вашого витвору мистецтва.