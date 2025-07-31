Старі, непарні кришки від каструль не обов'язково викидати. Їх можна перетворити на оригінальну вішалку для передпокою в стилі "рустик". Кілька матеріалів для декору, трохи терпіння – і результат точно здивує.

Кілька матеріалів для декору, трохи терпіння – і результат точно здивує, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як зі старих кришок для каструль зробити вишукані плічка?

Основою для цього лайфхаку стане стара дерев'яна деталь – наприклад, дверцята від шафи або кришка від старого столика. Важливо, щоб вона була не надто широка – на кілька сантиметрів більша за найбільшу кришку з обох боків. Деревину слід добре зашкурити, щоб зняти залишки старої фарби й підготувати до фарбування,

Щоб створити ефект "потертої" деревини, потрібно нанести кілька шарів фарби різного кольору, посипаючи кожен сіллю для консервування. Після висихання – частково зішкребти верхні шари, щоб проглядали нижні кольори.

Кришки прикручуємо до дерев'яної основи: свердлимо в них отвори й фіксуємо шурупами. Їхні ручки слугуватимуть гачками для одягу.

Як з кришок для каструлі зробити вішак: дивіться відео

Ідеї для декору: