Укр Рус
Дизайн 24 Простір та стиль З кухні – у коридор: вагома причина не викидати старі кришки від каструлі
31 липня, 14:25
2

З кухні – у коридор: вагома причина не викидати старі кришки від каструлі

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Старі кришки від каструль можна перетворити на оригінальну вішалку для передпокою, використовуючи стару дерев'яну деталь як основу.
  • Кришки прикріплюються до дерев'яної основи, а їхні ручки слугують гачками для одягу.

Старі, непарні кришки від каструль не обов'язково викидати. Їх можна перетворити на оригінальну вішалку для передпокою в стилі "рустик". Кілька матеріалів для декору, трохи терпіння – і результат точно здивує.

Кілька матеріалів для декору, трохи терпіння – і результат точно здивує, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Дивіться також Відразу впадають у вічі та "крадуть" затишок: 4 помилки в декорі передпокою 

Як зі старих кришок для каструль зробити вишукані плічка?

Основою для цього лайфхаку стане стара дерев'яна деталь – наприклад, дверцята від шафи або кришка від старого столика. Важливо, щоб вона була не надто широка – на кілька сантиметрів більша за найбільшу кришку з обох боків. Деревину слід добре зашкурити, щоб зняти залишки старої фарби й підготувати до фарбування, 

Щоб створити ефект "потертої" деревини, потрібно нанести кілька шарів фарби різного кольору, посипаючи кожен сіллю для консервування. Після висихання – частково зішкребти верхні шари, щоб проглядали нижні кольори.

Кришки прикручуємо до дерев'яної основи: свердлимо в них отвори й фіксуємо шурупами. Їхні ручки слугуватимуть гачками для одягу.

Як з кришок для каструлі зробити вішак: дивіться відео

Ідеї для декору:

  • Для більш "сільського" вигляду оберіть емальовані сині кришки. Їх можна знайти в секонд-хендах або на блошиних ринках.
  • Якщо хочете зробити вигляд унікальним – замініть звичайні ручки кришок на керамічні або дерев'яні.
  • Якщо не вистачає місця для додаткових кришок – зігніть старі виделки чи ложки у формі гачків.
  • Щоб надати ще більше стилю, нанесіть на деревину трафарети: наприклад, листя, силуети коней або танцівників у стилі "вестерн".