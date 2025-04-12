Її роблять усі: помилка в оформленні маленьких кімнат

Є одна помилка в оформленні інтер'єру маленьких кімнат, якої часто припускаються. Це відмова від кольорів, візерунків, стилю чи особистих декоративних елементів.

Світлі кольори фарби – зазвичай нейтральні, як-от білий, кремовий або бежевий – допомагають освітлити кімнату, створюючи відчуття більшого простору. Тому багато дизайнерів рекомендують використовувати нейтральну палітру для маленьких приміщень. Однак ваша мета не мусить полягати у тому, аби зробити простір візуально більшим, адже маленькі кімнати ідеальні для створення затишку, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як оформити маленьку кімнату кольором

Якщо ви хвилюєтеся, що яскравий колір "задушить" невелику кімнату, оберіть щось веселе, але водночас світле та ніжне. Пастельний жовтий або рожевий – обидва чарівні варіанти, а світлий шавлієво-зелений додасть трохи спокою. Акцентна стіна – чудовий спосіб додати яскравого кольору чи візерунчастих шпалер. Це допоможе "оживити" білу кімнату, не роблячи її візуально меншою, або ж зробити її більш затишною. Такий прийом також візуально ділить маленьку кімнату на зони, створюючи природні переходи між функціональними ділянками – наприклад, між вітальнею та куточком для читання чи між спальнею та зоною для відпочинку. Кімнату не обов'язково фарбувати у яскраві кольори. Спробуйте додати кольору за допомогою веселих меблів і текстильних візерунків, яскравих килимів або грайливого мистецтва.

Як оформити маленьку кімнату / Фото Brie Williams

Додати індивідуальності вашій кімнаті можна також за допомогою дзеркал. Велике дзеркало візуально збільшить простір, а також стане стильним елементом інтер'єру. Не забувайте й про декоративне освітлення: яскраві підвісні світильники, фактурні бра й настільні лампи не лише освітлять простір, а й додадуть йому стилю та функціональності.

Щодо дрібничок – немає жодної причини їх уникати у маленькому приміщенні. Маленька кімната – не вирок для рослин, подушок, ваз, книжок та інших милих речей. Просто розмістіть їх на стінах (наприклад, на підвісних чи настінних поличках), щоб зекономити місце.