Светлые цвета краски – обычно нейтральные, например белый, кремовый или бежевый – помогают осветлить комнату, создавая ощущение большего пространства. Поэтому многие дизайнеры рекомендуют использовать нейтральную палитру для маленьких помещений. Однако ваша цель не должна заключаться в том, чтобы сделать пространство визуально большим, ведь маленькие комнаты идеальны для создания уюта, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Букет цветов в вазе из моркови: этот весенний декор для кухни разрывает сеть

Как оформить маленькую комнату цветом

Если вы волнуетесь, что яркий цвет "задушит" небольшую комнату, выберите что-то веселое, но одновременно светлое и нежное. Пастельный желтый или розовый – оба очаровательные варианты, а светлый шалфейно-зеленый придаст немного спокойствия. Акцентная стена – отличный способ добавить яркого цвета или узорчатых обоев. Это поможет "оживить" белую комнату, не делая ее визуально меньше, или сделать ее более уютной. Такой прием также визуально делит маленькую комнату на зоны, создавая естественные переходы между функциональными участками – например, между гостиной и уголком для чтения или между спальней и зоной для отдыха. Комнату не обязательно красить в яркие цвета. Попробуйте добавить цвета с помощью веселой мебели и текстильных узоров, ярких ковров или игривого искусства.

Как оформить маленькую комнату / Фото Brie Williams

Добавить индивидуальности вашей комнате можно также с помощью зеркал. Большое зеркало визуально увеличит пространство, а также станет стильным элементом интерьера. Не забывайте и о декоративном освещении: яркие подвесные светильники, фактурные бра и настольные лампы не только осветят пространство, но и придадут ему стиля и функциональности.

По мелочам – нет ни одной причины их избегать в маленьком помещении. Маленькая комната – не приговор для растений, подушек, ваз, книг и других милых вещей. Просто разместите их на стенах (например, на подвесных или настенных полочках), чтобы сэкономить место.