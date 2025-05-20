Як не можна ставити ліжко в спальні: поширені помилки

Ліжко – це серце спальні. Його розташування впливає не лише на комфорт, а й на сон, настрій та навіть самопочуття. Часто, керуючись лише зручністю або естетикою, люди ставлять ліжко так, що воно починає "конфліктувати".

24 Канал називає найпоширеніші помилки у роміщенні ліжка, яких варто уникати.

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Де не можна ставити ліжко у спальні

Ліжко навпроти дверей

У феншуй є поняття "положення труни" – коли ноги лежачої людини спрямовані прямо до дверей. Це вважається несприятливим символом, який несвідомо створює відчуття небезпеки. Навіть якщо ви не вірите в енергетику простору, таке розміщення ліжка може викликати постійну настороженість підсвідомо.

Під вікном – протяги та безсонні ночі

Ставити ліжко безпосередньо під вікном – погана ідея. По-перше, вас можуть турбувати протяги або шум з вулиці. По-друге, вікна – це джерело світла та руху, що може заважати повноцінному відпочинку.

Як розмістити ліжко у спальні / Фото Christopher Lee Foto

Без узголів'я або в центрі кімнати

Ліжко, що не притулене до стіни або не має узголів'я, підсвідомо створює враження відкритості й вразливості. Це може викликати тривожність або почуття нестабільності. Найкраще, коли узголів'я надійно притулене до глухої стіни – так ви почуваєтесь безпечніше.

Під похилим дахом або балками

У кімнатах з мансардними стелями ліжко часто опиняється під нахилом. Це не тільки незручно, а й психологічно тисне: над головою постійно щось "нависає". У традиційних уявленнях балки над ліжком символізують тиск проблем і викликають відчуття загрози.

Головою до дверей

Навіть якщо ліжко не стоїть ногами до дверей, але ви спите так, що двері – біля голови, це також не ідеальний варіант. Людина інстинктивно хоче бачити вхід у приміщення, щоб відчувати контроль. Якщо ж двері "за спиною" – мозок навіть під час сну залишається настороженим.