24 Канал называет самые распространенные ошибки в размещении кровати, которых следует избегать.

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Где нельзя ставить кровать в спальне

Кровать напротив двери

В фэншуй есть понятие "положение гроба" – когда ноги лежащего человека направлены прямо к двери. Это считается неблагоприятным символом, который бессознательно создает ощущение опасности. Даже если вы не верите в энергетику пространства, такое размещение кровати может вызывать постоянную настороженность подсознательно.

Под окном – сквозняки и бессонные ночи

Ставить кровать непосредственно под окном – плохая идея. Во-первых, вас могут беспокоить сквозняки или шум с улицы. Во-вторых, окна – это источник света и движения, что может мешать полноценному отдыху.

Как разместить кровать в спальне / Фото Christopher Lee Foto

Без изголовья или в центре комнаты

Кровать, не прислоненная к стене или не имеющая изголовья, подсознательно создает впечатление открытости и уязвимости. Это может вызвать тревожность или чувство нестабильности. Лучше всего, когда изголовье надежно прислонено к глухой стене – так вы чувствуете себя безопаснее.

Под наклонной крышей или балками

В комнатах с мансардными потолками кровать часто оказывается под наклоном. Это не только неудобно, но и психологически давит: над головой постоянно что-то "нависает". В традиционных представлениях балки над кроватью символизируют давление проблем и вызывают ощущение угрозы.

Головой к двери

Даже если кровать не стоит ногами к двери, но вы спите так, что дверь – возле головы, это также не идеальный вариант. Человек инстинктивно хочет видеть вход в помещение, чтобы чувствовать контроль. Если же дверь "за спиной" – мозг даже во время сна остается настороженным.