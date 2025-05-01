Як стильно облаштувати гараж

Зазвичай більшість з нас не переймаються виглядом гаражного приміщення. Воно часто схоже на хаотичне сховище, ніж на практичну й стильну частину дому. Оновлення гаража може перетворити цей часто ігнорований простір на щось надзвичайне – організоване, функціональне і навіть привабливе візуально.

24 Канал розповідає, як можна вишукано облаштувати гаражне приміщення.

Дивіться також Щоб був стильним і функціональним: як облаштувати передпокій в оселі

Як декорувати гараж

Найпростіший спосіб освіжити будь-який простір – нанести новий шар фарби, і гараж – не виняток. Свіжа фарба миттєво змінює вигляд приміщення, перетворюючи сірі й невиразні стіни на чисте й охайне тло.

Світлі нейтральні кольори, такі як білий або світло-сірий, візуально розширюють простір, а насичені відтінки – темно-синій чи графітовий – додають виразності.

Якщо у вашому гаражі безлад, настінне зберігання – просте, але ефективне рішення. Використовуючи вертикальний простір, ви звільняєте підлогу для авто або інших потреб. Кастомні полиці створюють місце для інструментів, електродрилів, садових приладів тощо – усе акуратно організовано й під рукою.

Вертикальний простір допоможе зекономити місце на підлозі / Фото з відкритих джерел

Шафи в гаражі — це не лише про зберігання. Сучасні рішення включають вбудовані холодильники, робочі зони з міцними стільницями чи навіть приховані телевізори або бари. Можна замовити шафи з температурним контролем для вина чи повністю обладнану майстерню з підсвіткою. Якісні шафи роблять простір стильним, функціональним і унікальним.

Підвісні системи – ідеальний вибір для малих гаражів. Зберігайте велосипеди, каяки, шини чи спортивне спорядження на стелі. Монтаж стельових стелажів чи ліфт-систем дозволяє мати додатковий простір та уникнути безладу на підлозі.

Використовуйте підвісні системи у гаражі / Фото з відкритих джерел

Підлога не має бути просто бетонною. Епоксидні чи поліаспартові покриття не лише додають кольору й стилю, а й захищають поверхню. Оберіть гладке глянцеве або текстуроване антиковзне покриття – залежно від потреб.

Створіть настрій у гаражі, додавши витвори мистецтва або декор, що відображає вашу особистість. Мурали, графіка, картини, годинники – навіть дрібниці можуть змінити атмосферу. У такий спосіб ви зробите гараж не лише корисним, а й приємним для перебування.

Теплоізоляція дуже важлива. Почніть із утеплення стін та воріт.

Додайте вентилятори влітку або електрообігрівачі взимку – і гараж буде комфортним цілий рік.

Гаражні ворота – важлива частина фасаду будинку. Нові сучасні ворота з матовим склом або дерев'яною обробкою миттєво оновлять вигляд дому.

Додайте інтелектуальний відкривач з керуванням через смартфон для зручності та безпеки.

Природне освітлення робить простір відкритішим і приємнішим. Якщо традиційні вікна недоцільні – оберіть матове скло у воротах або світлові труби. У такий спосіб гараж стане світлішим, але й не втратить приватності.

Не забувайте виходити за межі стандартного. У гаражі можна розмістити домашній спортзал, домашній кінотеатр, станцію зарядки для електромобіля або зону для миття домашніх улюбленців.