Веранда Енн Гетевей у стилі 1970-х років: дизайнери у захваті від стилю акторки

Енн Гетевей вишукано облаштувала свій внутрішній дворик. Експерти кажуть, що це справжній майстер-клас з інтеграції трендових візерунків із задумом.

Картаті меблі на терасі акторки втілюють актуальну тенденцію, що звертається до минулих епох, пропонуючи витончений підхід до оформлення відкритого простору, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Тераса акторки Енн Гетевей

Внутрішній дворик Енн Гетевей – це чудовий приклад оформлення екстер'єру за допомогою кольору та візерунків. На її веранді розташовані дві однакові плетені софи з картатими чохлами та смугастими подушками. Яскраві картаті чохли створюють ідеальний контраст із сірим каменем тераси та навколишньою зеленню, додаючи простору затишку й гостинності. Круглий дерев'яний журнальний столик Енн об'єднує натуральні матеріали та витончений дизайн.

Як оформила внутрішній дворик акторка: дивіться фото

Декор із картатими візерунками став трендом ще на початку 2024 року, адже він вписується у загальну тенденцію до ретро- та ностальгійних інтер'єрів. У сучасному світі, де тренди змінюються блискавично, люди дедалі частіше звертаються до класичних мотивів як до символу комфорту та довговічності.

Картаті чохли на диванах Енн мають свіжий і сучасний, а не традиційний вигляд. Чіткі лінії візерунка яскраво контрастують із природними формами навколишнього середовища, створюючи візуально привабливе поєднання. А кольорове рішення – червоний і синій – ще більше підкреслює цей ефект.