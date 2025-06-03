Як замаскувати посудомийку під кухонні фасади: дієвий і простий лайфхак з TikTok
- Користувач TikTok показує, як прикріпити дерев'яну панель до дверцят посудомийки, щоб вона відповідала шафам на кухні.
- Після завершення проєкту посудомийка буде стилізована в єдиному стилі з рештою кухонних меблів.
Вбудовані побутові прилади, які зливаються із загальним виглядом кухні, створюють трендовий і дорогий ефект. Досягти його можна дуже просто і своїми руками.
Користувач TikTok @kolterwinton демонструє, як легко прикріпити дерев'яну панель, що відповідає кольору шафи, до дверцят посудомийки – і тим самим повністю її трансформувати, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
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Як стилізувати посудомийку відповідно до шаф
Що потрібно для проєкту:
- викрутка,
- дерев'яна панель,
- двостороння клейка стрічка,
- ґрунтовка,
- фарба або морилка,
- фурнітура, яка пасує до тієї, що вже є на шафах.
Переконайтеся, що викрутка підходить до гвинтів вашої посудомийки. Панель повинна мати форму і стиль, схожі на дверцята ваших шаф, але ви зможете згодом загрунтувати і пофарбувати її в потрібний колір. Для клейкої стрічки підійде будь-яка міцна монтажна стрічка – адже панель буде фіксуватись як на клей, так і на гвинти. Щодо фарби – підберіть колір якомога ближчий до кольору шаф. Якщо ваші шафи дерев'яні – краще використати морилку, а не фарбу.
Як замінити зовнішню панель посудомийної машини: дивіться відео
Коли зібрані всі матеріали, починайте з відкручування гвинтів, що тримають зовнішню панель дверцят посудомийки. Шукайте гвинти у верхніх кутах дверцят і перевірте інструкцію до посудомийної машини, щоб не переплутати. Після цього зніміть панель і ручку машини. Добре очистьте та висушіть поверхню, а потім знову прикріпіть панель на місце.
Наклейте двосторонню стрічку на зовнішню сторону панелі і ретельно прикріпіть дерев'яну панель, вирівнюючи її. Перевірте, чи дверцята нормально відкриваються і закриваються, чи не чіпляються за підлогу, стільницю або сусідні шафи. Коли ви переконаєтесь, що все рівно, зніміть панель разом із прикріпленою дерев’яною частиною. Просвердліть отвори по периметру обох панелей і міцно закрутіть їх разом.
Далі загрунтуйте й пофарбуйте або обробіть морилкою дерев’яну панель, щоб вона відповідала стилю кухні. Не забудьте пофарбувати боки панелі та декоративну планку внизу машини для завершеного вигляду. Коли все висохне – встановіть ручку, що пасує до решти меблів, і поставте панель назад. У результаті ви отримаєте стильну посудомийку, яка ідеально вписується в інтер'єр кухні.