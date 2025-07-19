Цей цікавий лайфхак перетворить вашу постіль у саморобний кондиціонер і швидко охолодить кімнату

В Україні тривають спекотні дні. У цей період, особливо у денні години, для тих, хто не має вдома кондиціонера, починається справжня мука. Тоді у пригоді стає старий, але ефективний лайфхак, який пропонує звичайне простирадло для охолодження повітря у кімнаті.

Цей метод простий і безпечний, адже на відміну від інших "домашніх кондиціонерів" (наприклад, миски з льодом перед вентилятором), тут немає комбінації води й електрики, що знижує ризики, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Як охолодити кімнату за допомогою простирадла?

Лайфхак полягає у тому, щоб повісити вологий рушник або простирадло перед відкритим вікном. Коли повітря проходить крізь тканину, волога починає випаровуватись, а цей процес витягує тепло з навколишнього повітря.

Це явище називається випарувальним охолодженням, і воно може знизити температуру в кімнаті без потреби у вентиляторах чи кондиціонерах. Це екологічний та простий спосіб полегшити спекотну ніч і забезпечити більш комфортний сон.

Повісьте на вікно вологе простирадло / Фото Pexels

Волога тканина охолоджує гаряче повітря, яке надходить у кімнату через відкрите вікно. І хоча вентилятор справді допоможе поширити це прохолодне повітря по всій кімнаті, ця техніка може працювати й без нього.

Для ще кращого результату можна на кілька хвилин покласти простирадло у морозильну камеру, перед тим як вивісити. Не заморожуйте повністю, але дайте йому гарненько охолонути – ефект буде ще кращий.

Чому варто пробувати цей метод: