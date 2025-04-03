Як оновити квартиру до весни без витрат: 5 дієвих порад

Майже всі ми не можемо втриматися від перегляду нових колекцій декору, коли змінюється сезон. Хоча спокуса придбати щось нове велика, дизайнери інтер’єру доводять, що використання вже наявних речей може бути не менш ефективним.

Експерти запевняють, що лише ці 5 змін допоможуть зробити ваш дім оновленим і свіжим без жодних витрат, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як освіжити дім, не купуючи нічого нового

Додайте у кімнату квіти і фрукти

Квіти у вазах – класичний спосіб додати природності та витонченості інтер'єру. Але щоб підкреслити сезонність, вибирайте саме весняні рослини та квітучі гілки. Дизайнерка Ханна Уорден радить використовувати для декору не лише квіти, а й сезонні фрукти.

"Оновіть полиці, розклавши яблука, цитрусові чи груші у мисках, банках чи тацях, які у вас уже є. Також можна використовувати свіжі або зрізані гілки у вазах або пляшках", – рекомендує експертка.

Навіть звичайна миска з фруктами може помітно оживити простір. Наприклад, дерев'яна миска, наповнена яскравими лимонами та апельсинами, або букет із зеленого листя – ці прості композиції зроблять ваш дім більш затишним і натхненним.

Додайте у кімнати свіжі квіти і фрукти / Фото Chris Snook

Використовуйте предмети з інших кімнат

Переставляння речей у межах дому – чудовий спосіб змінити атмосферу без покупок. Візьміть предмети, які вже стали для вас звичними в одній кімнаті, і перенесіть їх в іншу, зробивши новим акцентом.

Пройдіться будинком і подумайте, що можна переставити, щоб отримати свіже бачення простору. Наприклад, скрутіть килим і залиште відкриту дерев'яну підлогу для створення весняного настрою,

– радить дизайнер Грей Волкер.

Також Грей рекомендує знімати картини зі стін і ставити їх на мольберти або меблі, щоб створити більш невимушений вигляд.

Позбавтеся зайвого та переставте декор

Ще один легкий, але ефективний спосіб освіжити дім – це по-новому розташувати декоративні предмети. Не потрібно гнатися за модними весняними тенденціями – достатньо просто переосмислити наявні речі та змінити їх розташування.

Фахівчиня Кеті Куо радить спершу прибрати мотлох. Просто приберіть речі, які потребують зберігання, і розставте все по своїх місцях.

Після цього, за словами Кеті, можна почати експериментувати з перестановкою декоративних елементів. Наприклад, змінити розташування аксесуарів на журнальному столику, книжкових полицях або каміні.

Оновіть меблі шаром (залишкової) фарби

Фарбовані меблі можуть кардинально змінити вигляд простору. Щоб створити весняну атмосферу, використовуйте пастельні та природні відтінки, які оновлять і оживлять інтер’єр.

Наприклад, яскравий відтінок на кухонному стільці може одразу оживити простір, або ж можна пофарбувати внутрішню частину шафи, створивши ефектне тло для посуду. Це простий, але ефективний спосіб додати характеру та затишку оселі з мінімальними зусиллями.

Замініть важкі тканини на легші

Щоб ваш дім мав гармонійний вигляд з приходом весни, замініть важкі зимові текстури на легші та повітряніші матеріали. Замість покупки нових речей використовуйте те, що вже маєте, адаптуючи інтер'єр до нового сезону.

Експерти радять використовувати м'які тканини, кераміку та дерев'яні предмети, які є у вас вдома. Наприклад, можна замінити товсту плетену скатертину на легку тканину з квітковим принтом або змінити важку ковдру на легку постільну білизну з льону. Це дозволить швидко й без зайвих витрат освіжити простір.