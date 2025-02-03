Як перетворити стару і нудну рамку для фото на вишукану і стильну: проста відеоінструкція

Буває, ми розриваємося між бажанням мати на стіні фото із рідними людьми і небажанням паплюжити інтер'єр через стару рамку. Користувачка mar__thrifts в Instagram знайшла вирішення дилеми.

Жінка показала, як можна перетворити нудну рамку для фотографій на витончений виріб за допомогою простого дизайнерського прийому – фарбування, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як оновити рамку за допомогою яскравого кольору

Оберіть колір, який буде доповнювати той, що ви хочете підкреслити у мистецтві – картині чи фото. Опісля почніть розбирати свою рамку. Після того, як ви знімете скло, потрібно розкласти рамку та її задню частину. Нанесіть кілька рівних шарів фарби-спрею, даючи кожному шару висохнути між нанесеннями. Не забудьте пофарбувати і внутрішні краї рамки. Коли все висохне, зберіть рамку назад, але вже зі склом за задньою частиною. Тепер ви можете закріпити своє мистецтво безпосередньо на пофарбованій задній частині, що виступає в центрі рамки.

Звісно, можна просто прикріпити мистецтво до задньої частини і потім накрити склом, як зазвичай. Однак це змінить вигляд через блиск скла. Крім того, може виникнути спокуса зовсім відкласти скло, однак це дещо дестабілізує рамку. Тому вам слід вставити скло назад у рамку, за задньою частиною, щоб переконатися, що замок на задній частині щільно закріпить конструкцію.

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