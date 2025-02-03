Женщина показала, как можно превратить скучную рамку для фотографий в изящное изделие с помощью простого дизайнерского приема – покраски, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как обновить рамку с помощью яркого цвета

Выберите цвет, который будет дополнять тот, что вы хотите подчеркнуть в искусстве – картине или фото. После начните разбирать свою рамку. После того, как вы снимете стекло, нужно разложить рамку и ее заднюю часть. Нанесите несколько ровных слоев краски-спрея, давая каждому слою высохнуть между нанесениями. Не забудьте покрасить и внутренние края рамки. Когда все высохнет, соберите рамку обратно, но уже со стеклом за задней частью. Теперь вы можете закрепить свое искусство непосредственно на окрашенной задней части, выступающей в центре рамки.

Конечно, можно просто прикрепить искусство к задней части и затем накрыть стеклом, как обычно. Однако это изменит вид из-за блеска стекла. Кроме того, может возникнуть соблазн совсем отложить стекло, однако это несколько дестабилизирует рамку. Поэтому вам следует вставить стекло обратно в рамку, за задней частью, чтобы убедиться, что замок на задней части плотно закрепит конструкцию.

Как вдохнуть новую жизнь в старую рамку: смотрите видео