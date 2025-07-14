Нестандартно, але дуже ефективно: як за допомогою зубної пасти рівно повісити картину

Дуже часто в побуті на допомогу приходять різні лайфхаки. Окремий лайфхак стосується і способу розміщення картин на стіні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис користувача blesserhouse в інстаграмі, який показує, як використовувати зубну пасту для розвішування картин.

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Як ідеально рівно повішати рамки для картин?

Процес розвішування картин в оселі часто забирає багато часу і може призвести до появи численних дірок від цвяхів. Лайфхак з використанням зубної пасти пропонує нестандартне, але ефективне рішення.

Для початку знайдіть кріплення, яке зазвичай складається з одного або двох елементів на задній панелі рами. На ці кріплення нанесіть невелику кількість зубної пасти. Потім розмістіть рамку у потрібному місці на стіні. Злегка натисніть на раму, доки на стіні не з'являться сліди від зубної пасти, що вказують на місце, де слід закріпити раму.

Після цього сліди від зубної пасти слугують орієнтиром для точного розміщення картини. Тоді можна приступити до встановлення фото чи картини і видалити надлишки зубної пасти чистою ганчіркою або паперовим рушником.