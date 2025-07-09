Як випрати тюль, аби він був білосніжний

Білосніжний тюль – це не лише елемент інтер'єру, а й візитівка охайного дому. Але з часом навіть найякісніша тканина втрачає свій первісний вигляд, жовтіє чи набуває сірого відтінку. Щоб повернути тюлю сліпучу білизну, важливо не лише правильно його прати, а й знати нюанси догляду залежно від типу тканини.

Щоб повернути тюлю сліпучу білизну, важливо не лише правильно його прати, а й знати нюанси догляду залежно від типу тканини, передає 24 Канал.

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Як правильно прати тюль

Перш ніж приступати до прання, зніміть тюль з карниза, акуратно струсіть його від пилу (найкраще це робити на вулиці чи балконі), а потім замочіть у розчині води кімнатної температури з додаванням солі. Цей простий крок допоможе позбутися поверхневих забруднень і зробить подальше прання більш ефективним.

Ручне прання – ніжно та результативно

Особливо ніжні тканини, як-от органза чи вуаль, краще прати вручну. Температура води не повинна перевищувати 40 градусів. Додайте до неї рідкий мийний засіб, а після замочування акуратно прополощіть тюль, не викручуючи і не розтягуючи тканину. Після полоскання дайте воді стекти природним шляхом і одразу повісьте тюль на карниз. Завдяки цьому він висохне рівномірно, і, можливо, вам навіть не доведеться його прасувати.

Машинне прання – обережно, але ефективно

Якщо ви все ж обираєте прання в машинці, обов'язково помістіть тюль у спеціальний мішок або звичайну бавовняну наволочку. Використовуйте делікатний режим з температурою до 30 – 40 градусів і мінімальною кількістю обертів (до 400). В якості засобу вибирайте рідкий мийний засіб або кисневий відбілювач. Уникайте хлоровмісних засобів – вони не лише шкодять тканині, а й сприяють пожовтінню.

Як випрати тюль, аби він знову був білосніжний / Фото з відкритих джерел

До речі, повернути тюлю білизну можна і без побутової хімії.

Кухонна сіль: У 10 літрах води розчинять півсклянки солі та півсклянки прального порошку. Замочіть тюль на 20 хвилин тюль. Потім дати стекти і випрати.

Харчова сода: У 5 літрах теплої води розведіть 2 столові ложки соди, додайте дві столові ложки прального порошку. А потім замочіть тюль на 20 – 30 хвилин. Опісля випріть.

Нашатирний спирт: На 5 літрів теплої води візьміть 30 мілілітрів нашатирного спирту та 60 мілілітрів перекису водню. Замочіть тюль на півгодини, а потім виперіть.

Зеленка: У 250 мілілітрах води розведіть 10 крапель зеленки. Додайте 2 столові ложки солі. Процідіть розчин та додайте його в таз з 10 літрами теплою водою. Замочіть тюль на 5 – 10 хвилин. Опісля випріть.

Синька: У 10 літрів теплої води додайте один ковпачок синьки. Замочіть вже випраний тюль на 10 – 15 хвилин. Потім прополощіть.

Борна кислота: У 10 літрах теплої води розведіть 60 мілілітрів борної кислоти. Замочіть тюль на 2 години. Потім прополощіть.

Зверніть увагу, що тюль з капрону вимагає делікатного режиму прання у машинці, для органзи підходить лише ручне прання з м'якими засобами, а вуаль можна прати в машині, але лише у захисному мішечку й при мінімальних обертах.