Чтобы вернуть тюлю ослепительную белизну, важно не только правильно его стирать, но и знать нюансы ухода в зависимости от типа ткани, передает 24 Канал.

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Как правильно стирать тюль

Прежде чем приступать к стирке, снимите тюль с карниза, аккуратно встряхните его от пыли (лучше всего это делать на улице или балконе), а затем замочите в растворе воды комнатной температуры с добавлением соли. Этот простой шаг поможет избавиться от поверхностных загрязнений и сделает дальнейшую стирку более эффективной.

Ручная стирка – нежно и результативно

Особенно нежные ткани, например органза или вуаль, лучше стирать вручную. Температура воды не должна превышать 40 градусов. Добавьте в нее жидкое моющее средство, а после замачивания аккуратно прополощите тюль, не выкручивая и не растягивая ткань. После полоскания дайте воде стечь естественным путем и сразу повесьте тюль на карниз. Благодаря этому он высохнет равномерно, и, возможно, вам даже не придется его гладить.

Машинная стирка – осторожно, но эффективно

Если вы все же выбираете стирку в машинке, обязательно поместите тюль в специальный мешок или обычную хлопковую наволочку. Используйте деликатный режим с температурой до 30 – 40 градусов и минимальным количеством оборотов (до 400). В качестве средства выбирайте жидкое моющее средство или кислородный отбеливатель. Избегайте хлорсодержащих средств – они не только вредят ткани, но и способствуют пожелтению.

Как постирать тюль, чтобы он снова был белоснежный / Фото из открытых источников

Кстати, вернуть тюлю белизну можно и без бытовой химии.

Кухонная соль: В 10 литрах воды растворят полстакана соли и полстакана стирального порошка. Замочите тюль на 20 минут тюль на 20 минут. Затем дать стечь и постирать.

Пищевая сода: пищевая сода: У 5 литрах теплой воды разведите 2 столовые ложки соды, добавьте две столовые ложки стирального порошка. А затем замочите тюль на 20 – 30 минут. После выпрете.

Нашатырный спирт: На 5 литров теплой воды возьмите 30 миллилитров нашатырного спирта и 60 миллилитров перекиси водорода. Замочите тюль на полчаса, а затем постирайте.

Зеленка: В 250 миллилитрах воды разведите 10 капель зеленки. Добавьте 2 столовые ложки соли. Процедите раствор и добавьте его в таз с 10 литрами теплой воды. Замочите тюль на 5 – 10 минут. После выпреть.

Синька: В 10 литров теплой воды добавьте один колпачок синьки. Замочите уже выстиранный тюль на 10 – 15 минут. Затем прополощите.

Борная кислота: В 10 литрах теплой воды разведите 60 миллилитров борной кислоты. Замочите тюль на 2 часа. Затем прополощите.

Обратите внимание, что тюль из капрона требует деликатного режима стирки в машинке, для органзы подходит только ручная стирка с мягкими средствами, а вуаль можно стирать в машине, но только в защитном мешочке и при минимальных оборотах.