Якщо не хочете зіпсувати вигляд кімнати: 3 поради, як правильно обрати штори

Штори – це один з ключових елементів декору, який може суттєво змінити зовнішній вигляд кімнати. Вони можуть ефективно покращити просторове сприйняття, тож господарям варто відповідально підійти до вибору штор.

Загалом є кілька порад, які допоможуть у виборі штор для оселі. Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

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Як обрати штори

Важливо розуміти, що жоден дизайнер не зможе дати працюючу пораду, яка була б універсальною і підійшла абсолютно всім, оскільки це все є дуже індивідуальним, а особливо, коли йдеться про штори. Адже їх вже додають в інтерʼєр на фінальному етапі ремонту і вони повинні підкреслити дизайн, який є саме у вашій кімнаті, а не обтяжити його чи взагалі зіпсувати.

Дизайнерка поділилася низкою порад, які можуть облегшити процес вибору штор.

Перше – це співвідношення майбутніх штор і вікна, куди ви збираєтеся їх почепити. Це потрібно для того, що все мало гармонійний і скоординований вигляд. Звісно, було б непогано все ж звернутися до спеціаліста, який може зробити професійний розрахунок, бо самостійно з цим впоратись може бути важко.

Друге – обов'язково необхідно дивитися тканину ваших штор на просвіт. Це необхідно, щоб розуміти, який вона має вигляд в сонячний день, або ж при штучному освітленні, коли за вікном темно.

Це дуже важливий етап, яким часто люди нехтують, але його краще не забувати, тому що в результаті це можуть бути 2 абсолютно різні тканини і щоб це не було потім для вас неприємним "сюрпризом", краще передбачити цей момент.



Слід визначити, яку функцію повинні відігравати ваші майбутні штори / Фото Unsplash

Третє – потрібно звертати увагу на функцію штор. Це залежить від того, з якою метою їх обирають люди. Так, для когось це може бути чисто візуальний (естетичний) ефект, а для інших це може бути функціонал.

Загалом, є щільні тканини, з яких виготовляють штори, – ось вони виконують роль затемнення і навіть звукоізоляції. Проте є тканини напівпрозорі, наприклад, льон (натуральний, штучний), ось вони більше виконують естетичну роль.

Так, дизайнерка підкреслює, що тут завжди вибір залишається за вами. До того ж вона ще дала одну пораду щодо вибору тканини (щільної або напівпрозорої) – тут варто звертати увагу на простір, який вже сформований у вашій оселі і це дасть розуміння, чи вам треба вікно обтяжити або навпаки – облегшити його.