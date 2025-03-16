Британський дизайнер поділився ідеями, як стильно замаскувати телевізор в інтер'єрі

Телевізор – це річ, яка, швидше за все, є у кожному будинку. Однак його точно не назвеш найестетичнішим предметом. Саме тому британський дизайнер Дрю Майкл Скотт поділився оригінальними ідеями, як сховати телевізор в інтер'єрі.

Три приголомшливі ідеї стилізації телевізора

Захопливі ідеї Дрю Майкла Скотта, відомого під псевдонімом Lone Fox, надихають на те, щоб їх повторити. Про це повідомляє 24 Канал.

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Дизайнеру вдалося перетворити звичайний предмет на справжній витвір мистецтва. Він поділився трьома способами стилізації телевізора в інтер'єрі. Перший з них полягає у тому, щоб помістити полотно для проєктора у комод. Так, у цьому випадку мова йде не про традиційний телевізор. Однак чому б не додати своєму дому трохи більше затишку і ретро-стилю?

Перевагою проєктора є те, що полотно можна легко згорнути і заховати, коли ви його не використовуєте. Для такого дизайну важливо підібрати широкий комод, у який поміститься полотно. Дрю Майклу Скотту вдалося ідеально реалізувати такий задум.

Як стилізувати телевізор в інтер'єрі: відео

Другий варіант стилізації телевізора – дуже захопливий та естетичний. Дизайнер вирішив розмістити його на мольберті і вставити у розкішну золоту раму. Для заставки телевізора Скотт обрав мальовничий пейзаж, тож з першого погляду ніхто навіть не зрозуміє, що це телевізор. Такий декор ідеально вписався в інтер'єр і додав йому унікальності.

До речі, перевагою такої стилізації телевізора є те, що мольберт можна переміщати. Ви можете поставити його у будь-якому куточку свого дому, де бажаєте подивитися телевізор.

У третьому варіанті дизайнер показав, як сховав телевізор у вінтажній дерев'яній шафі. Щоб подивитися телевізор, достатньо просто відкрити дверцята.

Ці ідеї дизайнера справді дуже цінні. Він повністю переосмислив те, як люди використовують телевізор у домі.