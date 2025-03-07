Щоб додати весняного настрою: 6 свіжих ідей, як задекорувати стіл

Весна – час оновлення, легкості та яскравих барв. Зі зміною пори року хочеться внести свіжість не лише у свій гардероб, а й в інтер’єр. Один із найпростіших способів додати весняного настрою в оселю – прикрасити святковий або повсякденний стіл.

Яскраві акценти, натуральні матеріали та несподівані деталі допоможуть перетворити навіть звичайний обід на справжнє естетичне задоволення. 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens поділився ідеями весняного декору столу.

Читайте також Як стилізувати свій дім за допомогою ваз: 5 ідей з інстаграму, які надихнуть на зміни

Як прикрасити стіл весною

Зелені серветки та келихи дуже доречні для весняного декору. Вони нагадують про те, що природа щодня оживає й додають настрою та вишуканості столу.



Декор столу / Фото Ro' Table

Декорування рослинами – це класична техніка, а тому весняні квіти стануть чудовим доповненням до столу. Це можуть бути тюльпани, конвалії або інші квіти. Розмістіть по одній квітці в окремій маленькій вазі, щоб додати свіжості і гарного настрою.



Декорування весняними квітами / Фото Ребеки Удал

Ще один оригінальний спосіб декорування столу – це поєднувати меню з декором. Наприклад, використовувати фрукти не лише як їжу, а і як декорації. Тарілку з лимонами чи грушами можна поставити посередині столу, щоб додати йому яскравості.



Груші використані як декор / Фото Мері Маргарет Сміт

Якщо ви готуєтеся приймати особливих гостей, то підвісна квіткова інсталяція буде тим, що вони ще довго обговорюватимуть після вечері. Такий розкішний декор додасть столу вишуканості та відчуття особливого свята. Однак, щоб його реалізувати, знадобиться спеціальний каркас.



Підвісний весняний декор / Фото Garden Trading

Великдень – це основне весняне свято. Не бійтеся використовувати великодні деталі не лише у період свята.

Столи в пастельних тонах виглядають особливо красиво, а додавання кількох зайчиків і яєць може допомогти перетворити скромний стіл на щось справді чарівне,

– сказала дизайнерка Гізела Грем.



Великодній декор столу / Фото Гізели Грем

Не бійтеся поєднувати різні візерунки, адже весна – це час для барв та натхнення.



Сервірування столу весною / Фото Мері Маргарет Сміт

Не чекайте особливої події, щоб задекорувати стіл. Адже красиві деталі зроблять кожен ваш прийом їжі особливим.