Красивою ідеєю, як можна прикрасити стіл на День святого Валентина поділився користувач тіктоку @staybycorisamuel, пише 24 Канал.

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Як накрити на стіл на День святого Валентина

Якщо ви любите домашній затишок і маєте намір створити романтичну вечерю на День святого Валентина вдома, варто відповідально підійти до питання сервірування столу. Отже, як гарно і просто прикрасити святковий стіл?

Перша деталь, на яку треба звернути увагу, – колірна гама. Основні кольори, що асоціюються з Днем святого Валентина – червоний, бордовий, білий та молочний.

Користувач тіктоку @staybycorisamuel вибрав саме молочну колірну гаму для створення святкового столу. Перш за все він вибрав скатертину такого кольору, а зверху постелив ще невелику тканинну скатертину білого кольору, що створило естетичне поєднання.

Після цього можна розмістити вазу з квітами. Зауважимо, що вона не повинна бути занадто високою. Саме завдяки цьому композиція матиме гармонійний вигляд.

Рухаючись у заданій колірній палітрі, можна підбирати посуд білого кольору. Звісно, складно не зауважити, що білий посуд – це класика, адже вона підходить до всього.

Також, щоб прикрасити стіл використовуйте свічки різної форми та розмірів. Ви можете поставити їх посередині столу, біля келихів або з боків. Вони додають родзинку сервіруванню і створять ніжну та романтичну атмосферу.

Як прикрасити стіл на День святого Валентина: дивіться відео