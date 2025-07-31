Навісні полиці –це стильне рішення без зайвих кріплень. Але встановити їх самостійно непросто, особливо якщо потрібно зробити рівні отвори в тонкій дошці, не маючи професійного обладнання.

Найбільша складність — не "з'їхати" свердлом убік і не пошкодити полицю. Якщо у вас немає свердлильного верстата, виручить простий саморобний шаблон (джиг), передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як зробити рівні отвори у навісній полиці?

Що потрібно:

дриль і відповідне свердло,

рівень, рулетка або лінійка,

дерев'яна планка для шаблону,

струбцина або тимчасовий клей,

сама полиця.

Щоб зробити шаблон, покладіть дерев'яну планку поперек полиці – вона має трохи виступати за краї. Визначте, де буде отвір для кронштейна, і відміряйте, на якій висоті свердлити. До нижньої частини шаблону приклейте невеликий дерев'яний блок на цій висоті – він буде орієнтиром для свердла.

Як створити рівні отвори у навісних полицях: дивіться відео

Закріпіть шаблон на полиці струбциною або клеєм.

Під час свердління притискайте дриль до блока – це допоможе тримати її строго вертикально.

Порада: замість звичайного блоку можна зробити в ньому V-подібний виріз або отвір – це ще краще фіксуватиме свердло.

Коли отвори готові, залишається лише правильно розрахувати висоту кріплення – і можна встановлювати полицю.