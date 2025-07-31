Найбільша складність — не "з'їхати" свердлом убік і не пошкодити полицю. Якщо у вас немає свердлильного верстата, виручить простий саморобний шаблон (джиг), передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
Дивіться також Загубили викрутку – а й не біда: ось 5 чудових інструментів замість неї
Як зробити рівні отвори у навісній полиці?
Що потрібно:
- дриль і відповідне свердло,
- рівень, рулетка або лінійка,
- дерев'яна планка для шаблону,
- струбцина або тимчасовий клей,
- сама полиця.
Щоб зробити шаблон, покладіть дерев'яну планку поперек полиці – вона має трохи виступати за краї. Визначте, де буде отвір для кронштейна, і відміряйте, на якій висоті свердлити. До нижньої частини шаблону приклейте невеликий дерев'яний блок на цій висоті – він буде орієнтиром для свердла.
Як створити рівні отвори у навісних полицях: дивіться відео
Закріпіть шаблон на полиці струбциною або клеєм.
Під час свердління притискайте дриль до блока – це допоможе тримати її строго вертикально.
Порада: замість звичайного блоку можна зробити в ньому V-подібний виріз або отвір – це ще краще фіксуватиме свердло.
Коли отвори готові, залишається лише правильно розрахувати висоту кріплення – і можна встановлювати полицю.