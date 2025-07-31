Самая большая сложность - не "съехать" сверлом в сторону и не повредить полку. Если у вас нет сверлильного станка, выручит простой самодельный шаблон (джиг), передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
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Как сделать ровные отверстия в навесной полке?
Что нужно:
- дрель и соответствующее сверло,
- уровень, рулетка или линейка рулетка или линейка,
- деревянная планка для шаблона,
- струбцина или временный клей,
- сама полка.
Чтобы сделать шаблон, положите деревянную планку поперек полки – она должна немного выступать за края. Определите, где будет отверстие для кронштейна, и отмерьте, на какой высоте сверлить. К нижней части шаблона приклейте небольшой деревянный блок на этой высоте – он будет ориентиром для сверла.
Как создать ровные отверстия в навесных полках: смотрите видео
Закрепите шаблон на полке струбциной или клеем.
Во время сверления прижимайте дрель к блоку – это поможет держать ее строго вертикально.
Совет: вместо обычного блока можно сделать в нем V-образный вырез или отверстие – это еще лучше будет фиксировать сверло.
Когда отверстия готовы, остается лишь правильно рассчитать высоту крепления – и можно устанавливать полку.