Самая большая сложность - не "съехать" сверлом в сторону и не повредить полку. Если у вас нет сверлильного станка, выручит простой самодельный шаблон (джиг), передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Потеряли отвертку – но и не беда: вот 5 замечательных инструментов вместо нее

Как сделать ровные отверстия в навесной полке?

Что нужно:

дрель и соответствующее сверло,

уровень, рулетка или линейка рулетка или линейка,

деревянная планка для шаблона,

струбцина или временный клей,

сама полка.

Чтобы сделать шаблон, положите деревянную планку поперек полки – она должна немного выступать за края. Определите, где будет отверстие для кронштейна, и отмерьте, на какой высоте сверлить. К нижней части шаблона приклейте небольшой деревянный блок на этой высоте – он будет ориентиром для сверла.

Как создать ровные отверстия в навесных полках: смотрите видео

Закрепите шаблон на полке струбциной или клеем.

Во время сверления прижимайте дрель к блоку – это поможет держать ее строго вертикально.

Совет: вместо обычного блока можно сделать в нем V-образный вырез или отверстие – это еще лучше будет фиксировать сверло.

Когда отверстия готовы, остается лишь правильно рассчитать высоту крепления – и можно устанавливать полку.