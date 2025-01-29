Як прибрати всю оселю за один день: поради та лайфхаки
- Одна з найскладніших речей у прибиранні будинку – це виділити достатньо часу для цього.
- Проте можна провести ретельне прибирання свого будинку всього за один день.
Одним із найскладніших завдань у прибиранні оселі – виділення достатньої кількості часу. Ретельне прибирання кожної кімнати може забирати багато годин. Проте, цей процес можливо завершити всього за один день.
Вся справа в тому, щоб створити керований графік, якого ви можете дотримуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Martha Stewart.
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Перед початком прибирання бажано організувати свій простір. Приберіть усі непотрібні речі, а ті, що залишилися, акуратно впорядкуйте. Такий підхід сприятиме ефективнішому прибиранню. Крім того, переконайтеся, що всі необхідні засоби для прибирання зібрані заздалегідь, щоб не витрачати потім час на їхні пошуки.
Що вам знадобиться:
- Універсальний засіб для чищення
- Харчова сода
- Пральний порошок
- Очищувач скла
- Засіб для миття стільниць
- Вода
- Оцет
- Щітка з м’якою щетиною
- Гумові рукавички
- Швабра
- Відро
- Пилотяг
- Віник для прибирання
- Серветки з мікрофібри
Хоча послідовність прибирання вашого будинку може відрізнятися залежно від його планування, цей приблизний графік допоможе вам підтримувати режим прибирання.
9:00 – Ванна кімната
- Видаліть усі туалетні приналежності та декор і зробіть чисте робоче місце.
- Помістіть килимки, рушники для рук і шторку для душу у пральну машину (якщо їх можна прати).
- Очистіть освітлювальні прилади від пилу універсальним засобом або сумішшю води та оцту.
- Почистіть раковину, ванну та унітаз універсальним очисником і щіткою з м’якою щетиною. Промийте гарячою водою та витріть.
- Помийте дзеркала засобом для чищення скла.
- Пропилотяжте та вимийте підлогу гарячою водою з мийним засобом.
- Поверніть чисті рушники, килимки та шторку на місце.
10:00 – Спальня
Залежно від того, скільки у вас спалень, це може зайняти більше або менше часу, але зазвичай виділяти близько двох годин на прибирання кімнати ідеально.
- Витріть пил з найвищих точок в кімнаті, зі стельових вентиляторів, верхівок дверних рам і вікон.
- Протріть комод, тумбочки та інші поверхні.
- Зніміть постільну білизну та виперіть її.
- Посипте матрац харчовою содою, пропилотяжте та переверніть для повторного очищення.
- Протріть вікна та дзеркала засобом для скла.
- Пропилотяжте та вимийте підлогу.
- Покладіть чисту постільну білизну на ліжко
Важливо! Переходячи з кімнати в кімнату для прибирання, не забудьте приділити увагу загальним приміщенням: коридорам та сходам. Витріть пил і почистіть будь-які освітлювальні прилади в цих приміщеннях, протріть плінтуси дверні ручки чи плінтуси.
12:00 – Кухня
- Покладіть кухонні рушники та килимки у пральну машину.
- Спорожніть шафи та ящики, відкладіть предмети у безпечне місце.
- Протріть шафи, стільниці та ящики.
- Очистіть внутрішню та зовнішню частину кухонної техніки: плиту, духовку, мікрохвильовку, холодильник.
- Освіжіть посудомийну машину, запустіть її порожньою з харчовою содою.
- Насипте харчову соду в зливний отвір раковини і добре вимийте раковину гарячою водою.
- Пропилотяжте та вимийте підлогу.
- Помістіть предмети, які ви вийняли з шаф і ящиків, назад на призначені місця.
- Поверніть чисті рушники та килимки на кухню.
14:00 – Їдальня
- Видаліть пил зі стельових вентиляторів і рам.
- Протріть обідній стіл та інші поверхні.
- Витріть вікна та підвіконня.
- Пропилотяжте та вимийте підлогу.
15:00 – Вітальня
- Видаліть пил зі найвищих точок вашої вітальні: стельових вентиляторів, дверних рам і меблів.
- Протріть всі вікна та дзеркала.
- Зніміть чохли з меблів і виперіть їх.
- Пропилотяжте під меблями, між подушками.
- Очистіть електронні пристрої вологою тканиною з мікрофібри, щоб уникнути подряпин.
- Вимийте підлогу гарячою водою.
Після прибирання ретельно перевірте кожну кімнату, щоб переконатися, що ви нічого не пропустили. Викиньте сміття, почистіть пилотяг і заховайте мийні засоби.