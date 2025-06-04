8 кроків до створення ідеального простору у ванній кімнаті: що врахувати під час ремонту

Ремонт ванної кімнати – відповідальне і доволі складне заняття. Ефективне планування цього простору вимагає ретельного розгляду різних елементів для досягнення оптимального балансу між естетикою та функціональністю.

Фахівці з дизайну надали поради щодо етапів, потрібних для ефективного планування ванної кімнати від початку до завершення. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Що врахувати при ремонті ванної кімнати

Подумайте, як ви користуєтеся ванною кімнатою

Перш за все варто подумати, чи слугує ця ванна кімната головною, чи це окрема ванна кімната, якою рідко користуються. Крім того, поміркуйте над тим, що підходить, а що ні у цьому просторі, оскільки потреби сімейної ванної кімнати будуть відрізнятися від потреб гостьової ванної кімнати.

Визначтеся з плануванням вашої ванної кімнати

Наступним кроком є планування ванної кімнати. Це дуже важливий етап, оскільки він суттєво впливає на загальну функціональність простору.

Після того, як практичні аспекти зрозумілі, ми зосереджуємося на плануванні. Саме тут дизайн по-справжньому починає набувати форми. Йдеться не лише про те, щоб все вмістити; добре спланована ванна кімната має бути легкою у використанні,

– кажуть дизайнери.

Варто продумати питання зручності пересування у просторі чи скільки місця для зберігання потрібно. Слід подумати, чи достатньо тумби з туалетним столиком, чи варто придбати додаткові шафи.



Варто продумати планування ванної кімнати / Фото Unsplash (Grace Kelly)

Продумайте питання з сантехнікою та електрикою

Теми сантехніки та електрики є одними з вирішальних елементів у плануванні ванної кімнати. Необхідно звернути увагу на сантехніку, перевірити систему водопостачання, трубопроводи тощо.

Що стосується електрики, то важливо визначити розміщення розеток та освітлювальних приладів. Подумайте про багаторівневу схему освітлення: хоча стельові світильники слугують практичним цілям, також можна розмістити естетично привабливі настінні світильники навколо туалетного столика.

На цьому етапі немає необхідності вибирати конкретні світильники, але важливо мати загальне уявлення про їхні розміри та стиль, щоб забезпечити достатній простір навколо туалетного дзеркала для встановлення.

Виберіть ванну, умивальник та туалет

Наступним завданням є вибір елементів для ванної кімнати: ванна, умивальник, унітаз тощо.

Важливо враховувати, як кожен елемент працює не лише окремо, а й разом, від вигину окремостоячої ванни до оздоблення ваших кранів. Ці деталі створюють візуальний потік та цілісність,

– пояснюють фахівці.

Вибер плитки

Наступним кроком буде вибір плитки для ванної кімнати. Це є важливим аспектом загального дизайну, оскільки він виконує не лише функціональну роль, а й впливає на естетичну атмосферу простору.

Подумайте про загальну колірну палітру

Визначившись із дизайном плитки, ви зможете створити цілісну палітру кольорів, необхідних для приміщення.

Виберіть освітлювальні прилади для ванної кімнати

Вибір освітлювальних приладів для ванної кімнати є важливим аспектом процесу планування, що сприяє завершеності проєкту ванної кімнати.



Приділіть увагу вибору світильників для ванної кімнати / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Аксесуари та завершальні штрихи

Завершальний етап передбачає покращення та збагачення простору завдяки ретельному підбору аксесуарів.

"Після того, як ключові елементи встановлено, саме фінішне оздоблення оживляє кімнату. Дзеркала та аксесуари можуть бути додані останніми, але вони мають величезний вплив на те, як простор виглядає", – пояснює Саллі Беттісон, менеджер з дизайну в Tissino.