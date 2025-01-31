Килими з дірками стають новим трендом: що про них думають дизайнери
- Абстрактні килими з вирізами стають популярними в дизайні інтер'єру завдяки своїм асиметричним формам, які додають рух і енергію в приміщення.
- Такі килими можна використовувати як у мінімалістичних, так і в максималістичних інтер'єрах, де вони можуть стати центральним об'єктом і додати особливого стилю.
Абстрактні килими з вирізами набирають популярності у дизайні інтер'єру. Це не спроста, адже вони здатні не просто доповнити інтер'єр, а стати головним акцентом.
Що відомо про килими з дірками
Новий тренд демонструє, що килим може бути "зіркою" кімнати, а не предметом, який зливається з фоном. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.
Читайте також Естетика "їжа-дівчина" – тренд у дизайні інтер'єрів, який набуває популярності
Люди завжди шукають свіжі дизайнерські ідеї, а вирізані килими відходять від передбачуваного прямокутного формату. Їхні неправильні форми виглядають сучасно, дозволяючи візерункам та ілюстраціям посісти центральне місце у сміливий, виразний спосіб,
– сказав дизайнер інтер'єру Серджіо Манніно.
Концепція килима з дірками полягає у тому, щоб додати інтер'єру мистецтва у неочікуваний спосіб. Завдяки своїм асиметричним формам вирізаний килим створює рух і енергію, порушуючи жорсткі геометричні схеми.
Трендовий килим з дірками / Фото Garance Vallée
Як стилізувати трендовий килим
На перший погляд, може здатися, що килим з дірками – це про максималістичний інтер'єр. Та насправді його сміливо можна використовувати і в мінімалізмі. Ба більше, дизайнери радять це робити. Килим з дірками вдало доповнить мінімалістичний інтер'єр і стане центральним об'єктом. Найкраще постелити його на білу підлогу або поєднати зі світлими меблями нейтральних відтінків.
Стилізація килима з дірками в інтер'єрі / Фото Garance Vallée
Дизайнери радять використовувати килим з дірками у вітальні, аби додати їй особливого стилю.
Такий килим може стати предметом колекційного мистецтва, що містить багато кольорів і текстур без традиційного поняття "візерунок". У деяких випадках килим з дірками може бути єдиним предметом мистецтва в кімнаті,
– сказала дизайнерка інтер'єру Саманта Галлачер.
Не бійтеся цікавих деталей у інтер'єрі, адже вони роблять його унікальним і передають стиль господарів дому.