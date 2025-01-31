Килими з дірками стають новим трендом: що про них думають дизайнери

Абстрактні килими з вирізами набирають популярності у дизайні інтер'єру. Це не спроста, адже вони здатні не просто доповнити інтер'єр, а стати головним акцентом.

Що відомо про килими з дірками

Новий тренд демонструє, що килим може бути "зіркою" кімнати, а не предметом, який зливається з фоном. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Люди завжди шукають свіжі дизайнерські ідеї, а вирізані килими відходять від передбачуваного прямокутного формату. Їхні неправильні форми виглядають сучасно, дозволяючи візерункам та ілюстраціям посісти центральне місце у сміливий, виразний спосіб,

– сказав дизайнер інтер'єру Серджіо Манніно.

Концепція килима з дірками полягає у тому, щоб додати інтер'єру мистецтва у неочікуваний спосіб. Завдяки своїм асиметричним формам вирізаний килим створює рух і енергію, порушуючи жорсткі геометричні схеми.



Трендовий килим з дірками / Фото Garance Vallée

Як стилізувати трендовий килим

На перший погляд, може здатися, що килим з дірками – це про максималістичний інтер'єр. Та насправді його сміливо можна використовувати і в мінімалізмі. Ба більше, дизайнери радять це робити. Килим з дірками вдало доповнить мінімалістичний інтер'єр і стане центральним об'єктом. Найкраще постелити його на білу підлогу або поєднати зі світлими меблями нейтральних відтінків.



Стилізація килима з дірками в інтер'єрі / Фото Garance Vallée

Дизайнери радять використовувати килим з дірками у вітальні, аби додати їй особливого стилю.

Такий килим може стати предметом колекційного мистецтва, що містить багато кольорів і текстур без традиційного поняття "візерунок". У деяких випадках килим з дірками може бути єдиним предметом мистецтва в кімнаті,

– сказала дизайнерка інтер'єру Саманта Галлачер.

Не бійтеся цікавих деталей у інтер'єрі, адже вони роблять його унікальним і передають стиль господарів дому.