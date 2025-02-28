Не викидайте порожню пляшку з-під гелю для прання: нестандартний спосіб з використання

Саме декоративні елементи додають будь-якій кімнаті затишку. Ваза, в яку можна поставити квіти чи невеликі гілочки, що додадуть яскравих свіжих барв, є чудовим варіантом, аби створити комфорт в кімнаті.

До того ж стильну вазу можна зробити з підручних матеріалів власноруч. Цікавою ідеєю поділилася користувачка тіктоку @luck_ira_mom, пише 24 Канал.

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Як перетворити пляшку з-під гелю для прання на стильну вазу

Потрібно лише кілька простих кроків, щоб із простої ємності від гелю для прання зробити стильну вазу.

Спершу порожню пляшку з-під гелю потрібно обклеїти малярним скотчем з усіх сторін. Потім варто нанести по всьому виробу масу пап'є-маше і залишити висохнути.

Після цього до фарби необхідного кольору додати каву і соду та ретельно перемішати та пофарбувати вазу хаотичним чином і знову залишити її висихати.

Вже після всіх творчих "махінацій" можна стилізувати готовий декоративний виріб. Проте зауважте, що оскільки ваза створена з доволі легкого матеріалу, не варто туди поміщати масивні букети.

Як перетворити пляшку з-під гелю для прання на стильну вазу: дивіться відео