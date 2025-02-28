Не викидайте порожню пляшку з-під гелю для прання: нестандартний спосіб з використання
- Користувачка TikTok @luck_ira_mom поділилася ідеєю перетворення пляшки з-під гелю для прання на стильну вазу.
- Готова ваза стане окрасою будь-якої кімнати.
Саме декоративні елементи додають будь-якій кімнаті затишку. Ваза, в яку можна поставити квіти чи невеликі гілочки, що додадуть яскравих свіжих барв, є чудовим варіантом, аби створити комфорт в кімнаті.
До того ж стильну вазу можна зробити з підручних матеріалів власноруч. Цікавою ідеєю поділилася користувачка тіктоку @luck_ira_mom, пише 24 Канал.
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Як перетворити пляшку з-під гелю для прання на стильну вазу
Потрібно лише кілька простих кроків, щоб із простої ємності від гелю для прання зробити стильну вазу.
Спершу порожню пляшку з-під гелю потрібно обклеїти малярним скотчем з усіх сторін. Потім варто нанести по всьому виробу масу пап'є-маше і залишити висохнути.
Після цього до фарби необхідного кольору додати каву і соду та ретельно перемішати та пофарбувати вазу хаотичним чином і знову залишити її висихати.
Вже після всіх творчих "махінацій" можна стилізувати готовий декоративний виріб. Проте зауважте, що оскільки ваза створена з доволі легкого матеріалу, не варто туди поміщати масивні букети.
Як перетворити пляшку з-під гелю для прання на стильну вазу: дивіться відео